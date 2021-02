Larsa Pippen è tornata sulla sua relazione con Malik Beasley che fece molto scalpore

In una nuova intervista al Daily Star UK, Larsa Pippen è tornata sul gossip che, ormai qualche mese fa, l’aveva vista coinvolta insieme alla guardia dei Minnesota Timberwolves, Malik Beasley. I due erano stati fotografati insieme per le strade di Miami nonostante Beasley fosse sposato, il che aveva generato una serie di botta-risposta tra Larsa e la moglie del giocatore.

Non si è mai capito realmente se Beasley e la moglie fossero già sulla via del divorzio prima dell’accaduto, quel che è certo è che si separeranno. Secondo Larsa Pippen, ex moglie di Scottie, la relazione non era comunque un segreto:

Ne abbiamo parlato, non era un segreto. Conosco un sacco di persone che sono sposate ed escono con altri. Tanta gente non è felice in una determinata situazione ma non vuole uscirne in maniera frettolosa, prima di vedere qualcun altro che gli piace. Non vuoi traumatizzare i tuoi fisci, perché potresti non incontrare mai più qualcuno che ti piace veramente.

Milano. Laureato in Gestione del Lavoro e Comunicazione per le Organizzazioni all’Università Cattolica, ho fondato BasketUniverso nel 2011. Sì, tifo Orlando Magic e faccio di tutto per non nasconderlo.