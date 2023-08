Mike James-Olympiacos: sviluppi fondamentali nella trattativa

Mike James ha fatto il suo passo ed è un passo molto importante verso l’Olympiacos, come riportato da sportime.gr. I greci e il giocatore si sono accordati per una collaborazione biennale. Il giocatore si riduce lo stipendio per permettere ai biancorossi di pagare il Monaco.

La finta rottura tra l’Olympiacos e James negli ultimi giorni non è stata casuale. L’arrivo di Kemba Walker a Monaco non è piaciuto alla point guard americana, che stava cercando di capire quale fosse il suo interesse per il prossimo passo della sua carriera. All’età di 33 anni, quello che vuole è una squadra che possa affermarsi in EuroLega.

Il suo rapporto con Saša Obradović non è idilliaco, questo è noto da tempo, lui stesso vuole cambiare e ama la Grecia, dopo i tanti anni passati al Panathinaikos.

Mike James ha avuto contatti anche con Giorgos Bartzokas. I colloqui sono andati benissimo. Dopotutto, James è un giocatore che ultimamente ha cambiato il suo stile di gioco. Non si limita a segnare, ma condivide molto la palla con i compagni. Proprio quello di cui hanno bisogno ad Atene.

Stiamo a vedere se alla fine tutte e 3 le parti saranno d’accordo: Mike James, l’Olympiacos e il Monaco.

