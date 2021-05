Verona si conferma bestia nera di Milano sconfiggendola per la terza volta nella stagione

VERONA – E con questa fanno tre. Dopo le due gare di campionato, la Tezenis Verona infligge un’altra serata di lacrime all’Urania Milano nella gara valevole come primo round dei playoff. Gli scaligeri hanno potuto contare su un diluviale Greene IV autore di ben 24 sigilli, ai Wildcats, invece, non è bastata la buona vena di Piunti con i suoi diciannove.

PRIMO QUARTO – Un canestro per parte dopo una manciata di secondi, poi Tomassini rialza in quota gli scaligeri. Montano riacciuffa il pareggio ma ancora Tomassini fa prendere il largo ai padroni di casa. La Tezenis fa esordire il suo nuovo, prestigioso acquisto Brian Sacchetti. Candussi e il solito Greene IV fanno restare in avanti i veneti sul 16-13, punteggio subito rifinito a ulteriore vantaggio da Pini. Due liberi di Greene IV consentono alla squadra di coach Alessandro Ramagli di archiviare il primo quarto sul punteggio di 20-13.

SECONDO QUARTO – Greene IV traccia il fossato del più dieci e coach Davide Villa chiama i Wildcats a raccolta per un tentativo di conciliabolo risolutivo. Sempre un Greene IV incontenibile sigla il canestro del più sedici e poi rifinisce con una tripla che porta gli scaligeri all’intervallo lungo avanti per 50-30.

TERZO QUARTO – Jones porta ancora acqua al mulino di Verona, l’Urania prova la contromossa ma Candussi schiaccia per il più ventidue: 62-40. Rossetti cecchina da par suo e Raivio fa battere un colpo ai meneghini. Greene IV e Pini tracciano una voragine e Sacchetti sforna una tripla che porta i veronesi a dominare nettamente a dieci minuti dalla fine per 81-48.

ULTIMO QUARTO – Verona tiene lontani i Wildcats che macinano qualche canestro ma non riescono ad avvicinare più di tanto gli avversari. Gli scaligeri possono festeggiare con il punteggio di 92-63.

MIGLIORI IN CAMPO

PHIL GREENE IV (TEZENIS VERONA): il diavolo a quattro, canestri di ottima fattura, presenza autorevole e imponente. Insomma, con lui Verona sogna.

GIORGIO PIUNTI (URANIA MILANO): il cuore ce lo mette, i punti anche, ma il cocktail, alla fine, non ha il sapore che lui e i compagni di squadra si attendevano.

TABELLINO

TEZENIS VERONA: Greene IV 24, Candussi 13, Sacchetti 10, Pini 10, Jones 8, Caroti 8, Rosselli 7, Tomassini 7, Severini 3, Guglielmi 2, Colussa. Coach: Alessandro Ramagli.

Tiri liberi: 11 su 15, rimbalzi 31 (Sacchetti 8), assist 17 (Sacchetti, Caroti, Rosselli 4).

URANIA MILANO: Piunti 19, Langston 11, Raivio 9, Montano 9, Bossi 8, Raspino 3, Benevelli 2 Franco 2, Pesenato, Cavallero, Chiapparini, Lazzari. Coach: Davide Villa.

Tiri liberi: 13 su 17, rimbalzi 21 (Piunti 5), assist 11 (Raivio 5).

ARBITRI

Gonella di Genova, Calella di Bologna e Pecorella di Barletta.