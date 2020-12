Tortona mette la sesta, Treviglio viene asfaltata

TORTONA – TREVIGLIO 87-69

(23-17; 30-15; 16-14; 18-23)

Tortona è implacabile, domina contro la più brutta Treviglio vista finora e infila la sesta vittoria su 6 gare, guidando dal primo all’ultimo secondo, dove tutti i giocatori han dato il loro ottimo contributo. Per Treviglio serata negativa sotto tutti gli aspetti, Frazier assente ingiustificato del match, dove solo Borra e Sarto han fatto vedere qualche spunto. Tortona prosegue così il suo cammino in vetta, per Treviglio una settimana di riflessione dopo un ottimo inizio di campionato.

Ottima partenza dei padroni di casa, guidati da Mascolo e Sanders volano subito sull’11-2 con una Treviglio in difficoltà, che si anima grazie a 5 punti consecutivi di capitan Reati accorciando così sul meno 5. Tortona da 3 martella, Severini e Fabi siglano il 21-13 del nuovo allungo, poi nel finale un ispirato Sarto trova la bomba che chiude il quarto con la Bertram avanti 23-17. Una bella giocata di Borra apre la seconda frazione, ma Ambrosin è super ispirato, ne mette 5 per il +9, che poco dopo diventa addirittura +13 grazie a un paio di belle giocate di Graziani. Risposta biancoblu, Nikolic trova due canestri in contropiede per il 29-38 che obbligano Ramondino al timeout, e i suoi uomini rispondono come sanno, Sanders e Cannon dominano letteralmente e in un amen è +17 Tortona con la BCC in piena difficoltà. Parziale che continua nel finale, Ambrosin con i liberi e la bomba a fil di sirena di Fabi siglano il 53-32 dell’intervallo. Nikolic a inizio ripresa trova un paio di canestri, ma il dominio di Tortona non si placa, gli americani continuano a spadroneggiare toccando il +23 che obbliga nuovamente Cagnardi al timeout. Gara che prosegue senza grossi sussulti, dopo un’eternità si sblocca un pessimo Frazier mettendo i canestri del 69-46 che chiude la terza frazione. L’ultimo periodo è un lunghissimo garbage time dove le formazioni ormai sistemano unicamente i tabellini, con Tortona che vince il match col punteggio di 87-69

TORTONA: Sackey, Cannon 13, Gazzotti, Ambrosin 16, Fabi 18, Graziani 7, Mascolo 15, Rota, Severini 5, Sanders 13, Morgillo, Ciadini

TREVIGLIO: D’almeida 4, Sarto 18, Nikolic 12, Reati 7, Bogliardi 2, Manenti, Frazier 3, Pepe 4, Taddeo 8, Borra 11

Nato nel 1990 a Milano, tifoso sfegatato proprio dell’Olimpia, cresciuto a suon di triple di Dante Calabria e giocate del ‘Falco’ David Hawkins, mi diletto a scrivere di pallacanestro nel tempo libero. Ragioniere contabile di professione, amo tutto ciò che ruota attorno al basket italiano ed europeo, seguendo invece unicamente a livello di risultati il basket americano.