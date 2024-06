Tortona piazza il colpo Tommy Kuhse!

Come riportato da Superbasket.it, la Bertram Tortona ha individuato in Tommy Kuhse la guardia da starting-five per la prossima stagione.

Nome non nuovo, coach Walter De Raffaele aveva già espresso mesi fa un apprezzamento per l’americano classe ’98 reduce dall’esperienza tedesca a Vechta, affermandosi un realizzatore da cifre importanti (oltre 18.1 di media).

Kuhse potrebbe rimpiazzare la partenza di uno tra Weems e Dowe.

