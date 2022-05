Tortona sfiora l’impresa, poi ci pensa Beli: Gara-1 alla fine è della Virtus Bologna

Tortona ci è andata vicinissima in Gara-1: alla Segafredo Arena i piemontesi hanno sfiorato la vittoria contro la Virtus Bologna. Alla fine però si sono dovuti arrendere 77-73, merito del parziale di 7-0 bianconero nell’ultimo minuto e mezzo di gioco.

Dopo un primo quarto vinto dalla Virtus, Tortona era passata in vantaggio nel secondo tenendo la Virtus a 14 punti nei 10′. Nel secondo tempo la Bertram aveva mantenuto il divario di qualche punto, arrivando fino al +6 in più di un’occasione. Proprio quando sembrava però che la partita fosse indirizzata verso il colpo di scena, visto il favore del pronostico che pendeva dalla parte di Bologna, la Virtus ha piazzato il parziale decisivo. Dopo il +3 segnato da Cannon, 7 punti consecutivi di Marco Belinelli hanno risolto la gara per i padroni di casa.

Beli chiude la sua partita con 25 punti (19 nel quarto quarto) in 21′, doppia cifra anche per Jaiteh (13), Shengelia (11) e Teodosic (10 con 9 assist). Per Tortona invece 16 punti di Sanders e l’impressione di aver sprecato un’occasione d’oro.