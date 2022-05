Si è conclusa la ricerca del prossimo allenatore dei Los Angeles Lakers, e si è conclusa come ci si aspettava. La scelta della dirigenza giallo-viola è ricaduta su Darvin Ham, che firmerà un contratto quadriennale con LA. Ham è da qualche anno assistente di Budenholzer a Milwaukee e non ha mai ricoperto il ruolo di head coach in carriera. Ha però allenato i Lakers, da assistente, tra il 2011 e il 2013.

The Lakers have hired Darvin Ham as coach, sources tell ESPN. — Adrian Wojnarowski (@wojespn) May 28, 2022

Ham, che compirà 49 anni il mese prossimo, era anche il preferito di LeBron James tra i tre finalisti per il ruolo.

So damn EXCITED!!!!!!!! Congrats and welcome Coach DHam!! 👏🏾👏🏾👏🏾👏🏾👏🏾 #LakeShow💜💛 — LeBron James (@KingJames) May 28, 2022