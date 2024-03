TRACOLLO TRAPANI! La Fortitudo Bologna rifila un trentello agli Shark in Coppa Italia

Trapani Shark – Flats Service Fortitudo Bologna 57-89

(10-19, 18-20, 19-28, 10-22)

I Trapani Shark e la Fortitudo Bologna hanno giocato due partite agli antipodi: i siciliani la peggiore della loro stagione finora e gli emiliani la migliore. E alla fine a raggiungere la finale sono proprio i ragazzi guidati da Attilio Caja in panchina e da Mark Ogden, Matteo Fantinelli e Pietro Aradori in campo. La Fortitudo Bologna si è imposta su Trapani per 89 a 54 con 24 dell’americano e 16 assist del playmaker italiano. Quest’oggi Fantinelli si è confermato ancora una volta di più tra i migliori del campionato di Serie A2 in quel ruolo.

Ricordiamo che la vincente dell’altra semifinale è sempre stata una squadra dello stesso girone della Fortitudo, ovvero la Unieuro Forlì, che ha battuto 60 a 59 l’Acqua S.Bernardo Cantù. La squadra che conquisterà il match di domani porterà a casa anche e soprattutto la Coppa Italia LNP di Serie A2.