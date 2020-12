Trae Young si lamenta su Twitter per un fallo di Grayson Allen, che risponde provocandolo ancora

Ieri notte gli Atlanta Hawks hanno ottenuto la loro prima vittoria stagionale, battendo i Memphis Grizzlies. Nelle scorse ore però Trae Young è voluto tornare su una particolare giocata della gara, via Twitter: un fallo di Grayson Allen ai suoi danni. Il giocatore dei Grizzlies, secondo Young, avrebbe calpestato volontariamente il suo piede da dietro, tentando di causargli un infortunio.

Allen, fin dai tempi del college a Duke, è noto come un giocatore “sporco”, che tende spesso ad usare mezzucci per fare male agli avversari, e nei suoi primi 3 anni di NBA è stato protagonista di diversi scontri. Ma il giocatore dei Grizzlies è anche un provocatore, e su Twitter ci ha tenuto a rispondere direttamente a Young: “Dannazione, questo deve aver fatto davvero molto male. Mi dispiace. Spero che tu stia bene”.

Damn that must’ve really really hurt. I’m sorry. I hope you’re okay https://t.co/Uwyl7s2Q2v

— Grayson Allen (@GraysonJAllen) December 27, 2020