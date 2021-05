Trapani abbatte anche Ravenna, terzo acuto di fila e playoff a un passo

TRAPANI – Terza vittoria di fila e playoff a portata di mano. Sogna a occhi aperti la 2 B Control Trapani che procede la seconda fase del campionato con il piglio della squadra leader. Sospinta da un ottimo Renzi, la squadra isolana ha avuto ragione dell’OraSi Ravenna in una sfida mai in discussione dall’alfa all’omega. Agli emiliano- romagnoli non è bastata la buona vena del duo Simioni-Rebec.

PRIMO QUARTO – Ravenna ruggisce subito con Givens ma Miller pareggia. Tripla di Renzi per il vantaggio trapanesi che dura pochissimo perchè Rebec, prima dalla linea della carità e poi con un canestro, pareggia le sorti. Renzi dimostra di essere in ottima forma e sfodera una schiacciata imperiosa, Denegri colpisce da tre. Trapani resta avanti di un punto ovvero per 11-10 grazie a un libero di Spizzichini. Renzi e Pianegonda affondano la lama, Rebec risponde a suon di tiri liberi ma ancora Pianegonda, con Miller e Mollura che rifiniscono, porta i padroni di casa alla fine del primo quarto avanti per 22-19.

SECONDO QUARTO – Mollura raccoglie un rimbalzo e cecchina come sa, Renzi conferma la sua vena splendida splendente e Trapani si issa sul 27-19. Chiumenti tiene Ravenna in scia, Mollura con una tripla e Spizzichini, però, rimandano Trapani in accelerazione e coach Cancellieri raduna i suoi in unità per riordinare le idee e impedire la fuga siciliana. Una schiacciata di Miller vede la risposta di Denegri. La tripla di Spizzichini seguita da quella di Corbett sospinge Trapani in doppia cifra (41-31). Renzi con un tiro libero e Miller sanciscono la superiorità dei padroni di casa anche all’intervallo lungo con un eloquente 45-33.

TERZO QUARTO – Renzi colpisce di nuovo e Corbett sfodera cinque punti in serie , Cancellieri chiama di nuovo la sospensione . Trapani prende decisamente il volo. Ravenna batte un colpo con Simioni e Renzi, però, non perdona dalla linea della carità. Corbett e Miller sono ancora implacabili dalla lunetta, Mollura segna da sottocanestro. Ravenna subisce una perdita grave nell’economia del suo gioco per l’espulsione per doppio antisportivo di uno dei suoi migliori realizzatori ovvero Cinciarini. Mollura con una tripla ed Erkmaa alzano ulteriormente in quota Trapani e una conclusione con esito favorevole da tre di De Negri porta Ravenna a meno quattordici: 68-54 al penultimo quarto.

ULTIMO QUARTO – Spizzichini e Renzi affondano la lama, tra di loro un canestro a schiacciata di Simioni. Ancora Renzi, con un tiro da tre, porta Trapani a più 19 (77-58), Miller con un gioco da tre dice che la partita è praticamente finita qui. I siciliani la portano a casa con un eloquente 96-75 che li porta ad accarezzare i playoff.

MIGLIORI IN CAMPO

ANDREA RENZI (2B CONTROL TRAPANI): quarantacinque punti in tre gare, la media di quindici a partita anche se, contro Pistoia, ne aveva messi a referto soltanto cinque. Renzi è l’autentico trascinatore di una Trapani che guarda lontano e pensa in grande.

ALESSANDRO SIMIONI (ORASI RAVENNA): con Denegri e Rebec è quello dei ravennati che ci crede di più ma la squadra di Cancellieri non decolla mancando la sua seconda vittoria di fila.

TABELLINO

2B CONTROL TRAPANI: Renzi 27, Miller 20, Corbett 13, Mollura 13, Spizzichini 9, Pianegonda 7, Erkmaa 5, Palermo 2, Milojevic, Tartamella, Basciano. Coach: Daniele Parente.

Tiri liberi: 24 su 25, rimbalzi 35 (Renzi 11), assist 18 (Corbett, Palermo 5).

ORASI RAVENNA: Simioni 16, Denegri 14, Rebec 13, Cinciarini 9, Oxilia 8, Chiumenti 8, Venuto 5, Givens 2, Maspero, Vavoli, Buscaroli, Guidi. Coach: Massimo Cancellieri.

Tiri liberi: 14 su 15, rimbalzi 25 (Simioni 8), assist 15 (Rebec 6).

ARBITRI

Silvia Marziali di Frosinone, Valerio Salustri di Roma e Lorenzo Lupelli di Aprilia (LT).