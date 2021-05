NBA – LeBron James e Dennis Schroder sono gli unici Lakers non vaccinati

I Los Angeles Lakers ormai più di un mese fa si sono sottoposti al vaccino anti-Covid, come ormai gran parte della NBA. Tutti, tranne due: Dennis Schroder e soprattutto LeBron James. Quest’ultimo aveva presentato qualche perplessità sul vaccino, perplessità che a quanto pare lo hanno portato a decidere di non farselo inoculare, almeno per il momento.

A rivelarlo è stato Schroder stesso in un’intervista di settimana scorsa all’emittente tedesca NTV. Le parole del playmaker dei Lakers sono emerse ora che sarà costretto ad una quarantena di 10-14 giorni proprio dopo aver contratto il Covid. In quell’occasione, Schroder aveva dichiarato: “Sono una persona a cui non piace prendere le medicine, cerco di fare senza se posso”. Inoltre il giocatore aveva aggiunto di stare considerando il vaccino soltanto perché non voleva rischiare di non giocare una serie di Playoff a causa del Covid-19. “Non c’è persona più al sicuro di noi” aveva commentato inoltre Schroder parlando delle misure di precauzione prese dalla squadra e dalla NBA.

Milano. Laureato in Gestione del Lavoro e Comunicazione per le Organizzazioni all’Università Cattolica, ho fondato BasketUniverso nel 2011. Sì, tifo Orlando Magic e faccio di tutto per non nasconderlo.