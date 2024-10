Real Sebastiani Rieti, scalpo eccellente con Pesaro

Real Sebastiani Rieti 86 – Vuelle Pesaro 80

(24-20, 17-17, 21-20, 24-23)

Vittoria di prestigio per la Real Sebastiani Rieti che batte 86-80 la Vuelle Pesaro al termine di un match sempre in equilibrio.

L’avvio però è di stampo marchigiano con Ahmad e Maretto protagonisti del 5-13 iniziale. Johnson però rimette subito in carreggiata Rieti che chiude la prima frazione avanti 24-20 grazie alla tripla di Pollone sulla sirena. Monaldi e Sarto scaldano la mano dall’arco e spediscono i laziali sul +8, il solito Ahmad e King però ricuciono subito e così si torna negli spogliatoi sul 41-37.

Al rientro Monaldi e Spencer provano a dare un’altra spallata, risponde subito Ahmad e poi arriva anche Lombardi che riporta avanti Pesaro. Prosegue il botta e risposta, a spezzare l’equilibrio due triple, ancora di Monaldi e Johnson, che consegnano il +10 alla Sebastiani nel corso dell’ultimo periodo. Ahmad e Lombardi provano a riaccendere le speranze nel finale ma risalgono solamente fino al -5, a 28″ dal termine Piccin insacca dall’arco e scaccia la paura per il Pala Sojourner.

Arriva così una sconfitta per la Vuelle nella prima da head coach di Baioni, dopo le improvvise dimissioni di Sacripanti. Rieti, invece, ritrova il successo dopo due ko di fila (con Avellino e Cantù). Per entrambe però poco tempo per riposarsi, incombe il turno infrasettimanale che vedrà la Vuelle impegnata a Forlì e il team sabino a Milano con l’Urania.

TABELLINI

Rieti: Spencer 6, Piunti 8, Sarto 6, Lupusor 5, Cicchetti M., Piccin 8, Pollone 3, Johnson 29, Monaldi 14, Cicchetti A. 7, Spanghero. Coach: Rossi.

Pesaro: Maretto 7, Parrillo, Imbrò 7, De Laurentiis 10, King 16, Bucarelli 4, Lombardi 6, Zanotti , Ahmad 30. Coach: Baioni.

