Trapani Shark, Amar Alibegovic: “Vogliamo cambiare la geografia del basket italiano”

Intervistato da Fabrizio Fabbri sul Corriere dello Sport, Amar Alibegovic ha parlato dopo il successo della sua Trapani Shark a Treviso.

“È stata creata una squadra che vuole cambiare la geografia della pallacanestro italiana. È stato emozionante vincere la prima partita. Ci eravamo andati molto vicino contro la Virtus Bologna. Lì, all’esordio, abbiamo sbagliato qualche scelta sul + 4 e potevamo far girare la gara definitivamente. A Treviso siamo stati sempre sotto controllo pur giocando senza Galloway. Ci siamo goduti qualche ora di riposo e oggi si riparte. Con Repesa l’obiettivo è sempre sul presente, sull’alzare di giorno in giorno l’asticella. È un allenatore che migliora i singoli e il gruppo”.

Alibegovic non sente la pressione delle alte ambizioni della squadra:

“Io nella pressione ci vivo da quando ho toccato un pallone da basket. Più ce n’è meglio mi sento. Se la palla scotta la voglio tra le mani. Cosa può esserci di più bello. La grande ambizione del presidente non potrà mai essere un peso per noi. Gli obiettivi di cui parla sono quelli per cui tutti abbiamo accettato Trapani. Se lui chiede il 100% noi dobbiamo sempre dare il 200%. Le persone ambiziose mi piacciono perché io sono così. Ho firmato un contratto lungo”.

Amar Alibegovic ha anche un grande feeling con la città di Trapani e i tifosi degli Shark:

“Sembra quasi che scelga apposta località splendide qui in Italia. Roma, poi Bologna e Trapani. Storia, arte, cucina e ora questo mare stupendo. Lo scorso anno sono arrivato ad Aprile e mi sono goduto, oltre alla vittoria, un’estate stupenda. La città è incredibile e i suoi abitanti sono fantastici. Qui sto benissimo e con i tifosi si è creato un legame eccezionale. A Treviso erano tantissimi, ci siamo ritrovati in aeroporto e abbiamo festeggiato la prima vittoria insieme”.