Danilo Gallinari: “Obiettivo giocare ancora in NBA, ma è difficile”

Danilo Gallinari, ormai da un paio di mesi, ripete spesso che non prenderà in considerazione un ritorno in Europa. L’unico obiettivo dell’azzurro, 36 anni, è giocare almeno un’ultima stagione in NBA. Proprio settimana scorsa suo padre Vittorio sembrava suggerire che un accordo con una franchigia statunitense fosse vicino, in realtà però non ci sono rumors riguardanti Gallinari quando la preseason è già iniziata da qualche giorno. Il rischio, ora molto serio, è che alla fine il Gallo rimanga free agent ai nastri di partenza della stagione regolare NBA, dopo lo scorso anno passato tra Washington, Detroit e Milwaukee.

Intervistato da Sky Sport in diretta, Danilo Gallinari è sembrato quasi rassegnato e ha definito “difficile” riuscire a giocare quella che sarebbe la sua 17° stagione in NBA.

“C’è una statistica che mi hanno mandato da poco: solo 80 giocatori nella storia della NBA hanno giocato 17 o più anni nella Lega. Mi rende orgoglioso, ma è difficile soprattutto il un mondo come quello della NBA. La carriera NBA media di un giocatore è di 4.7 anni, quindi praticamente 5 stagioni. È molto difficile, è un mondo in cui c’è un ricambio talmente veloce ogni anno che starci dentro è difficile. Bisogna essere bravi, sapersi comportare, capire qual è il proprio ruolo e a volte accettare anche ruoli che non ti piacciono. Però sono contento e speriamo ora di organizzarci in qualche modo per la 17° stagione in NBA” ha dichiarato il Gallo.

E sul futuro: “Sicuramente non allenerò, non farò come Federico [suo fratello, ndr]. Ci sono tante opzioni, le valuteremo pian piano a tempo debito”.