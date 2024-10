Antonio Cassano racconta al BSMT i 2 giocatori NBA che più si avvicinano a lui…

Antonio Cassano è uno dei calciatori più talentuosi che si siano mai visti sulla faccia della terra. Purtroppo però non è riuscito nel corso della sua lunga carriera a trasformare tutto quel talento donatogli dalla divina provvidenza in trofei perché spesso le “cassanate” hanno inficiato sul suo rendimento e sul suo rapporto con le persone.

Qui di seguito però vi raccontiamo i due giocatori NBA, uno ritirato e uno prossimo al ritiro, in cui si rivede Antonio Cassano, come ha detto lui stesso al podcast di Gianluca Gazzoli, Passa dal BSMT:

“Quello che più si avvicinava a Cassano in NBA per quello che faceva in campo, solo in campo, per le sue follie, era Dennis Rodman. Faceva delle cose allucinanti, veramente allucinanti. Oggi mi rivedo molto in Draymond Green perché ha grande personalità, in campo e fuori, litiga con tutti. È a rischio squalifica? E si fa squalificare, non gliene frega niente. Ha il suo pensiero e non ha paura di esprimerlo. Ha due attributi grossissimi!”.

In totale onestà anche noi probabilmente avremmo citato questi due se ce l’aveste chiesto perché hanno un temperamento molto simile e di “cassanate” in campo ne hanno combinate davvero tanto nel corso degli anni.

