Il rookie Terrence Shannon Jr e quel particolarissimo tatuaggio a tema GTA

Terrence Shannon Jr è stato scelto all’ultimo Draft dai Minnesota Timberwolves e ieri sera ha esordito in Summer League, segnando 25 punti nella vittoria sui Pelicans compresa una bella schiacciata a pochi minuti dall’inizio della gara. Si tratta di una guardia classe 2000, che ha giocato 5 anni al college (3 a Texas Tech e 2 a Illinois) e ora spera di avere una carriera NBA dopo essere stato il miglior giocatore del torneo della Big Ten nella scorsa stagione. A saltare all’occhio durante la sua prima partita con i Timberwolves è stato, oltre alla prestazione da 25 punti, anche un tatuaggio sul braccio sinistro, quello con cui tira.

Shannon Jr si è infatti tatuato l’intero “cheat code”, ovvero un trucco, del videogioco GTA San Andreas per avere munizioni infinite. Il significato è evidente quanto geniale: nel suo arsenale, il braccio con cui tira, il giocatore ha risorse infinite.

Solo i prossimi mesi ci diranno se Terrence Shannon Jr abbia veramente “munizioni infinite” a sua disposizione. Nel frattempo su X tutti stanno apprezzando la creatività alla base di questo tatuaggio un po’ nerd, ma sicuramente degno di nota.

Terrence Shannon Jr. has an “unlimited ammo” GTA cheat code tattoo on his shooting arm 😭🔥

How can you not root for this guy pic.twitter.com/fXaYarcAw4

— College Basketball Report (@CBKReport) July 13, 2024