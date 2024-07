Trapani Shark, Antonini SOGNA: “Voglio lo SCUDETTO! E su MILANO…”

Valerio Antonini, Presidente dei Trapani Shark, ha commentato durante la conferenza stampa di presentazione della nuova campagna abbonamenti gli obiettivi che si è posto per la prossima stagione:

“Il mio obiettivo è vincere lo Scudetto! Stiamo per annunciare giocatori che ci permetteranno di competere fino in fondo e in Serie A nessuno ha uno staff di allenatori come il nostro. In 2-3 anni voglio arrivare in EuroLega e per questo servono le strutture, bisogna costruire un palazzetto da 10mila posti per poter giocare a quei livelli. In finale Scudetto spero di trovare Milano in finale, sarebbe bellissimo!”, ha commentato Valerio Antonini sugli obiettivi dei suoi Trapani Shark per la prossima stagione.

Antonini ci ha tenuto a specificare che l’abbonamento non sarà valido per la partita casalinga contro l’Olimpia EA7 Milano, per quello ci sarà una prelazione per chi ha l’abbonamento ma i tifosi dovranno comprare un biglietto ad hoc perché chiaramente ci sarà grande richiesta.

Insomma, c’è grande voglia di far bene e l’annuncio di Jasmin Repesa come capo allenatori dei sicliani ne è la prova. Stiamo a vedere se davvero riusciranno ad arrivare almeno in finale Scudetto.

