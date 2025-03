Trapani Shark, Antonini: “Pensavo di SOGNARE contro Trieste!”

La Trapani Shark di Valerio Antonini scrive una pagina indelebile della Serie A, dominando Trieste con una prestazione offensiva straordinaria da 131 punti. Un successo che non solo vale due punti in classifica, ma che entrerà negli annali del basket italiano grazie ai record battuti.

Un dominio senza precedenti: Trapani nella storia

L’eccezionale vittoria della Trapani Shark non è solo un risultato impressionante, ma un segnale di forza per tutta la lega. La squadra siciliana ha offerto uno spettacolo offensivo senza precedenti, combinando percentuali altissime dal campo, una straordinaria fluidità di gioco e una difesa solida che ha spento ogni tentativo di reazione di Trieste.

Il patron del club, Valerio Antonini, ha commentato con grande emozione il risultato:

«Ho pensato ad un certo punto che stessi sognando. Che qualcuno mi svegliasse e mi dicesse che la partita doveva ancora cominciare. Ed invece era tutto vero».

Antonini ha poi voluto ringraziare i protagonisti della serata, a partire dai giocatori e dallo staff tecnico guidato da Jasmin, per lo spettacolo offerto non solo ai tifosi trapanesi, ma a tutti gli appassionati di pallacanestro.

«Rimarrà questa partita nella storia del nuovo millennio per i record stabiliti e per la eccezionale percentuale nei tiri da 2 e da 3».

I protagonisti della serata: JD, Brown ed Eboua in primo piano

Se il collettivo ha brillato nel suo complesso, tre giocatori in particolare hanno avuto un impatto decisivo nella serata:

JD Notae , autentico trascinatore dell’attacco con una prestazione da top player.

, autentico trascinatore dell’attacco con una prestazione da top player. Gabe Brown , che sta assumendo un ruolo sempre più centrale nella squadra.

, che sta assumendo un ruolo sempre più centrale nella squadra. Paul Eboua, determinante sotto canestro e in fase difensiva.

L’assenza di Tibor Pleiss ha reso ancora più evidente la crescita di questi tre elementi, che hanno preso in mano la squadra e guidato Trapani a una delle vittorie più dominanti della sua storia.

Il riconoscimento degli avversari e il sogno scudetto

Il dominio della Trapani Shark di Antonini non è passato inosservato nemmeno tra le fila di Trieste. Alcuni giocatori avversari si sono personalmente complimentati con lo stesso Presidente per il lavoro svolto e per il ruolo che il club sta assumendo nel panorama del basket italiano.

«Mi ha veramente inorgoglito sentire gli avversari riconoscere il valore del nostro progetto e il contributo che stiamo dando alla pallacanestro italiana».

Ma per Trapani non c’è tempo per festeggiare troppo a lungo: il prossimo appuntamento è già dietro l’angolo e si preannuncia un’altra sfida di altissimo livello.

«Ora testa a Brescia, sarà un altro spettacolo e dobbiamo continuare così. Il sogno Scudetto possiamo alimentarlo solamente mantenendo questo ritmo».

Verso Brescia: un’altra sfida cruciale per Trapani

Dopo questa notte storica, la Shark Trapani è attesa da un test impegnativo contro Brescia, una delle squadre più competitive del campionato. Se i siciliani riusciranno a mantenere questa intensità e questa qualità di gioco, il sogno di un traguardo mai raggiunto prima potrebbe diventare sempre più concreto.

Il campionato è ancora lungo, ma una cosa è certa: Trapani non vuole più fermarsi.