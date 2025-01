Trapani Shark, Dame Sarr è fatto? La risposta ufficiale del club

La Trapani Shark ha ufficializzato tramite una nota l’interesse concreto per Dame Sarr, giovane talento italiano classe 2006 attualmente in forza all’FC Barcelona Basket. Il club siciliano ha voluto fare chiarezza in merito ai recenti rumors che hanno dipinto la trattativa come già conclusa, ribadendo che, al momento, non è ancora stato raggiunto un accordo definitivo.

Secondo quanto riportato, il dialogo tra le parti coinvolte si sta svolgendo nel massimo rispetto del club catalano, che detiene i diritti sull’atleta. Tuttavia, affinché l’operazione possa andare in porto, è necessario che tutte le componenti coinvolte siano allineate.

Il comunicato del club

“Nonostante i vari rumors e gli articoli pubblicati su diverse testate, che definiscono la trattativa come completata, siamo a precisare che le parti stanno dialogando nel massimo rispetto del Club a cui è legato il ragazzo. Affinché si possa concretizzare positivamente l’esito di questa trattativa, è ancora necessario che tutte le componenti siano allineate. Ad oggi non è ancora stato firmato nulla, ma i dialoghi fra tutte le parti coinvolte proseguono”.

Dame Sarr: un talento in crescita

Dame Sarr è considerato uno dei prospetti più promettenti del basket italiano. La possibilità di vedere un giovane talento italiano come Dame Sarr tornare a giocare in patria sarebbe un grande colpo per la Trapani Shark, che punta ad arricchire il proprio roster con un profilo di grande prospettiva.