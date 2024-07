Virtus Bologna, cosa sappiamo dell’ipotesi NBA per Rayjon Tucker?

La Virtus Bologna sta aspettando la risposta definitiva da Rayjon Tucker per chiudere il proprio roster ma, secondo Il Resto del Carlino di Bologna, si è preso ancora qualche giorno perché sta cercando di capire se ha qualche chance di giocare in NBA l’anno prossimo, o con un contratto garantito o con un two-way.

Onestamente ci sembra difficile che possa trovare spazio nella massima Lega americana se ancora non è stato chiamato ma non saremmo nemmeno totalmente stupiti se ciò dovesse succedere. Comunque si tratta di aspettare ancora 48-72 ore perché entro sabato dovrebbe dare una risposta definitiva agli emiliani.

Quello che ci sentiamo di dire è che il futuro di Rayjon Tucker è o Virtus Bologna o NBA. In questo momento è “tertium non datur”, anche se nel basketmercato tutto può cambiare da un’ora con l’altra.

Stiamo a vedere se alla fine riuscirà a tornare in NBA dopo aver giocato a Melbourne e Venezia oppure se continuerà in Europa. Chiaramente i suoi 191 cm per 95 kg sono un limite per l’NBA. Ma nemmeno troppo perché il talento dell’americano nativo di Charlotte, North Carolina, è davvero sconfinato.

