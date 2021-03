Tre grandi rifiuti per lo Slam Dunk Contest, si attende la risposta di Zion Williamson

I 3 nomi finora circolati per lo Slam Dunk Contest 2021 non sono certo di quelli che fanno “saltare sul divano”, almeno dal punto di vista mediatico: i rookie Obi Toppin e Cassius Stanley, ai quali va aggiungo Anfernee Simons dei Portland Trail Blazers. Il perché di queste scelte così impopolari, nel vero senso della parola, è stata svelata da Chris Haynes: nelle scorse settimane sono stati estesi inviti a diversi giocatori di spicco, in particolare a Jaylen Brown, alla prima chiamata dell’ultimo Draft Anthony Edwards e all’atletico Miles Bridges. Tutti e tre avrebbero declinato gentilmente.

La NBA ha dovuto quindi ripiegare su nomi di secondo piano, anche se c’è ancora un invito che attende risposta e che potrebbe far impennare l’hype per l’evento: quello fatto arrivare a Zion Williamson, che sarà già ad Atlanta per l’All Star Game.

Milano. Laureato in Gestione del Lavoro e Comunicazione per le Organizzazioni all’Università Cattolica, ho fondato BasketUniverso nel 2011. Sì, tifo Orlando Magic e faccio di tutto per non nasconderlo.