Trento corsara a Pesaro grazie ai 18 di Flaccadori

CARPEGNA PROSCIUTTO BASKET PESARO 75 – 79 DOLOMITI ENERGIA TRENTO

(17-15 / 10-25 /26-21 / 22-18)

Il primo a togliere le ragnatele dai canestri è Tyrique Jones, che poi sul ribaltamento di fronte stoppa Williams e lancia la transizione chiusa con la tripla di Larson per il 5-0. Dopo quasi 4 minuti Jordan Caroline muove il tabellino di Trento, ma dall’altra parte Demetrio segna la prima tripla di serata a sancire il buon inizio pesarese. Delfino porta via palla a Reynolds, Zanotti spinge il contropiede e Jones lo chiude in grande stile con una schiacciata. Flaccadori si mette in partita, ma continuano i grossi problemi della difesa bianconera con Delfino che viene perso in un taglio backdoor e realizza facilmente il 15-8. Dopo il timeout, la Dolomiti Energia rientra in campo più convinta e grazie a 5 punti in fila di Mezzanotte riesce a chiudere il primo quarto a contatto: 17-15 per la Carpegna Prosciutto.

A cavallo tra primo e secondo periodo bel break della Dolomiti Energia, con Andrea Mezzanotte sugli scudi che segna ancora da dietro l’arco e sigla il primo vantaggio ospite 17-18. Pesaro non segna da 5 minuti abbondanti, considerando fine 1° quarto e inizio secondo, con Trento che allunga sul +4 grazie al layup di Forray. A interrompere il parziale è Matteo Tambone con 2/2 dai liberi, ma Forray non me vuole sapere e segna ancora da tre. Segnano Jones, primo canestro dal campo dopo 8 minuti, e dall’altra parte Reynolds per il 21-26. La Dolomiti Energia forza da tre punti in un paio di attacchi, dando la possibilità alla Vuelle di riportarsi a -3 con la schiacciata di Demetrio. Pesaro perde tre palle sanguinose e Trento ne approfitta. Il secondo quarto termina 27-40 per la Dolomiti Energia, che ha sfruttato al meglio il blackout offensivo prolungato della Vuelle Pesaro.

Tyler Larson che ne fa 5 in fila per il -8, mentre Trento si sblocca dopo 3 minuti con il canestro di Jordan Caroline. Sanford e Delfino segnano da tre punti, ma Caroline e Forray continuano a segnare e mantiene il +13 ospite. Forray arriva a quota 12, dall’altra parte sempre Delfino prova a dare la scossa assieme a Matteo Tambone: 43-53 al 27°. Williams buca la zona proposta da coach Banchi, ma Pesaro ha trovato il piglio giusto in attacco e con i 5 in fila del solito, encomiabile, Carlos Delfino è a -8. Terzo quarto che è una sfida personale tra Delfino e Caroline, con il nativo di Champaing che segna e subisce il fallo, dopo essersi fatto largo a rimbalzo offensivo. Desonta Bredford fa 1/2 dai liberi, Larson invece è perfetto e dopo trenta minuti Trento è avanti 53-61.

Gli argentini si prendono la scena: tripla di Delfino e risposta di Toto Forray. Follia di Johnathan Williams che scaraventa a terra Camara dopo una lotta a rimbalzo, con gli animi che si accendono: fallo da espulsione diretta per l’americano. Pesaro perde ben cinque occasioni per rientrare e Trento si riporta agilmente sul +12. In questo momento, Vincent Sanford è deleterio per Pesaro: forza e sbaglia due volte giocando in 1vs1 a testa bassa e conferma la sua serata storta. A 4′ dalla fine Jones schiaccia il -9, imbeccato nemmeno a dirlo, da Carlos Delfino. Ultimo, disperato, tentativo di recupero della Vuelle: Reynolds fa 1/2 dalla lunetta, poi è assolo Pesaro con la tripla di Delfino, l’1/2 dai liberi di Demetrio, il canestro su rimbalzo offensivo di Jones e il recupero di Moretti che lancia il contropiede di Demetrio per il 70-73 a 120 secondi dalla fine. Diego Flaccadori a gioco rotto segna da tre punti il +6 a 1:20 dalla sirena. Pesaro torna a -3 con Moretti, Jones stoppa Flaccadori e poi Delfino sbaglia la tripla della parità a 20 secondi dalla fine. Flaccadori è perfetto dalla lunetta, ma arriva la sciocchezza di Caroline che fa fallo prima che la palla sia rimessa in gioco e dunque punito con l’antisportivo. Larson fa 2/2 dalla lunetta, Demetrio sbaglia da tre e secondo gli arbitri commette fallo su rimbalzo offensivo. Dalla lunetta Flaccadori fa 1/2 ma basta alla Dolomiti Energia Trento per sbancare la VitriFrigo Arena 75-79.

TABELLINI

Pesaro: Tambone 4; Sanford 8; Larson 18; Delfino 24; Jones 8; Drell 0; Moretti 3; Camara 2; Zanotti 0; Demetrio 8.

Trento: Reynolds 12; Forray 15; Flaccadori 18; Ladurner 0; Caroline 14; Bradford 5; Williams 2; Conti 0; Saunders 5; Mezzanotte 8