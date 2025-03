Virtus Bologna, porte girevoli: via anche Grazulis, arriva un esterno? E Holiday…

Porte girevoli in casa Virtus Bologna. Le V Nere hanno lasciato partire Riccardo Visconti e si preparano a salutare anche Rayjon Tucker, in trattativa con l’AEK Atene.

Gli addii, però, potrebbero non essere finiti qui. In uscita viene dato anche Andrejs Gražulis. Secondo Il Corriere dello Sport sia il lettone che l’americano dovrebbero essere esclusi dalla trasferta di EuroLega di Belgrado contro la Stella Rossa. Una decisione figlia della volontà di evitare infortuni per giocatori alla porta.

La strategia della Virtus, con l’impegno europeo ormai agli sgoccioli, è di ridurre le rotazioni. Una strategia che sembra avere motivazioni tecniche più che economiche. Da questo nuovo assetto, infatti, le V Nere pensano di trarre nuova linfa per superare il momento difficile e dare l’assalto allo scudetto.

Un assetto di cui dovrebbe far parte Justin Holiday. Probabile il rinnovo fino al termine della stagione dell’accordo in scadenza a fine Aprile. L’idea della dirigenza però sembra essere quella di regalare a coach Ivanovic un altro giocatore in grado di creare dal palleggio, fase in cui quest’anno la Segafredo ha fatto fatica. Il nome che torna di moda, secondo Il Corriere di Bologna, è quello di Anthony Cowan, point guard dei BC Wolves. L’americano finora è stato autore di un’ottima stagione sia in LKL (con i suoi al terzo posto) che in EuroCup.