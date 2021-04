Trento-Trieste, coach Molin nel post partita: “Bravi a ribaltare la differenza canestri. Con la vittoria sarà un finale di stagione diverso”

Al termine della vittoria contro la Pallacanestro Trieste della sua Aquila Basket Trento per 81-69 il coach dei trentini, Emanuele Molin, è intervenuto in sala stampa per commentare il match. Di seguito le sue dichiarazioni tratte dal sito ufficiale della squadra bianconera.

«La squadra è stata davvero brava ad impattare bene la partita: viste le assenze nelle rotazioni e il tipo di partita di domenica da cui eravamo reduci, non era scontato per una squadra come noi essere capaci di ricaricare le batterie, anche a livello di energie mentali. Il vantaggio così ampio nel primo quarto poi ha influenzato tutta la partita, nel secondo tempo abbiamo un po’ sofferto specialmente contro la difesa a zona, ma siamo contenti di aver fatto bottino pieno oggi, perché oltre alla vittoria abbiamo anche ribaltato la differenza canestri. Ora giochiamo le ultime tre partite di regular season con uno stato d’animo diverso».

Fonte: Ufficio Stampa Aquila Basket Trento

Scrittore per passione, nato e cresciuto a Trieste, a ridosso del confine orientale, ha respirato aria di grande pallacanestro fin da piccolo seguendo le gesta di Meneghin, Gentile, Fucka e Bodiroga. La sua passione per la palla a spicchi è continuata, anche lontano da casa, passando dal campo al fischietto, fino ad approdare a Basket Universo, testata con la quale ha iniziato a collaborare nel marzo 2015. Oltreoceano il suo amore è stato, è e sempre sarà per un solo indimenticabile giocatore: il “Black Mamba”.