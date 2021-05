Treviglio col cuore rimonta e batte Ferrara in gara1

TREVIGLIO – FERRARA 76-72

(18-20; 26-21; 16-20; 16-11)

La BCC Treviglio vince una gara1 intensa e combattuta come non mai, rimontando 7 punti nell’ultima frazione tenendo Ferrara a un solo punto negli ultimi 5′ di gioco, e rimontando grazie a Pepe e Nikolic autori dei canestri della rimonta e sorpasso. Ferrara paga un brutto ultimo periodo, tenuta a galla da uno splendido Zampini mentre sono andati a sprazzi Pacher e Panni. Per Treviglio oltre ai citati Pepe e Nikolic buona gara di Frazier e soprattutto di un sempre più promettente Bogliardi. E’ solo la prima, Martedì è gia tempo di gara2.

Match combattutto fin dalle prime battute, Treviglio trova buone soluzioni con Frazier e Sarto, mentre Ferrara vive solo con Pacher e dopo 5′ la BCC è avanti 8-7; i liberi di Bertone danno il primo vantaggio a Ferrara, Sarto risponde con la tripla ma 4 in fila di Fantoni valgono il 16-15 esterno con cui Zambelli chiama il timeout. Lupusor esce con la tripla da 8 metri, ma il finale è sempre di Fantoni che nel pitturato domina e permette alla Kleb di chiudere avanti 20-18 il primo periodo. Pronti-via ed è 7-0 BCC nel primo minuto con Nikolic e Bogliardi protagonisti, Leka così ferma subito la contesa e ci parla su con i suoi; Pacher trova la bomba ma Treviglio ora è sul pezzo, Pepe e Reati colpiscono per il 32-26 ma Ferrara non demorde e col solito Fantoni dominante recupera e impatta a quota 32 prima che Pepe con la tripla rimetta Treviglio col naso avanti. Panni impatta nuovamente, ma nel finale Pepe e Bogliardi permettono alla BCC di chiudere avanti sul 44-41 alla pausa lunga. Ripresa che inizia con mani ghiacciate, tanto che dopo 4 minuti si contano solo 2 punti di Filoni e 4 di Frazier, per il +5 BCC; Ferrara si scalda, Pacher e Vencato impattano, poi scambio di canestri tra Nikolic e Filoni con Treviglio avanti solo di 1 (54-53), ma nel finale Ferrara trova le bombe di Bertone e Zampini che le permettono di portarsi avanti e chiudere sul 61-60 il terzo periodo. Kleb sulle ali dell’entusiasmo, mentre la BCC è totalmente bloccata in attacco, Zampini e Fantoni banchettano per il +5 e imminente timeout orobico; Nikolic prova a scuotere i suoi, ma Panni rispoonde dall’altra parte mantenendo le 5 lunghezze, con i possessi che già pesano tantissimo ora. Cuore BCC, Bogliardi confeziona due liberi, Ancellotti concretizza dietro e davanti e appoggia il meno 1, che stavolta obbliga Leka al timeout a 2.30′ dalla conclusione del match; Ferrara sbaglia due azioni consecutive, Nikolic infila un solo libero poi Frazier subisce antisportivo a 23″ dal termine, segnando un solo libero per il 74-71 BCC. Treviglio però si fa del male da sola perdendo palla sulla rimessa, così Ferrara chiama minuto a 18″ dal termine; Zampini furbamente si guadagna fallo su tiro da 3, ma segna solo un libero per il meno 2 Kleb. Incredibilmente la BCC perde ancora palla sulla rimessa, ma Ferrara non trova il canestro grazie a una stoppata di Pepe, che poi subisce fallo e dalla lunetta trova i due liberi che suggellano la vittoria per 76-72.

TREVIGLIO: Sarto 9, Nikolic 14, Reati 8, Bogliardi 6, Manenti, Ancellotti 4, Frazier 13, Pepe 15, Lupusor 7

FERRARA: Pacher 12, Vencato 5, Basso, Fantoni 12, Dellosto, Baldassarre 8, Ugolini, Zampini 8, Panni 13, Bertone 9, Filoni 5

Nato nel 1990 a Milano, tifoso sfegatato proprio dell’Olimpia, cresciuto a suon di triple di Dante Calabria e giocate del ‘Falco’ David Hawkins, mi diletto a scrivere di pallacanestro nel tempo libero. Ragioniere contabile di professione, amo tutto ciò che ruota attorno al basket italiano ed europeo, seguendo invece unicamente a livello di risultati il basket americano.