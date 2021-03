Treviglio non muore mai, un ultimo quarto pazzesco stende Bergamo

TREVIGLIO – BERGAMO 81-71

(16-23; 20-18; 19-20; 26-10)

Derby al cardiopalma al PalaFacchetti con la BCC che vince dopo aver inseguito per oltre 33′ un’ottima Bergamo, sospinta dalle grandi prestazioni di Pullazi e Zugno, che però non sono bastate in un ultimo quarto clamoroso dei padroni di casa, dove Bogliardi e Lupusor han ribaltato totalmente il match. Ottime le prestazioni di Nikolic, Borra e Pepe, mentre Frazier è apparso fuori gara tutto il match. Per Treviglio prosegue il momento d’oro, mentre Bergamo esce sonfitta ma a testa altissima da questo bellissmo derby.

Match che comincia a ritmo elevatissimo, in maniera molto equilibrata con Borra da una parte e la coppia Pullazi-Easley dall’altra a farla da padroni, con Bergamo che mette la testa avanti sul 12-9 a metà quarto; Reati e Pepe con la bomba impattano a quota 16, ma poi il solito Pullazi firma 5 personali di fila per il 21-16 e il timeout immediato di Cagnardi. Ultimo minuto di gioco in cui Parravicini trova una bella penetrazione al ferro che fissa sul 23-16 il primo quarto per i gialloneri. Gara che diventa infuocata per via di alcuni mancati fischi, Lupusor è bravo ad accorciare sul meno 3, poi Cagnardi prende un tecnico per proteste e Bergamo torna avanti sul 26-21 con i liberi di Da Campo; nervosismo alle stelle, Jones è bravo ad approfittarne per il +7, la BCC in totale confusione e sempre l’americano piazza il 39-31 del massimo vantaggio. Treviglio però reagisce con i suoi lunghi, Nikolic-Borra trovano 5 rapidi per accorciare le distanze, poi sull’ultima azione Zugno trova un jump all’indietro per il 41-36 dell’intervallo. Sarto-Reati riaprono tutti accorciando sul meno 1, ma un ispirato Zugno riporta la Withu avanti sul 49-44 con Bergamo che prova a tenere le redini del gioco; Nikolic carica la BCC, ma Pullazi risponde splendidamente dall’altra parte e Bergamo è sempre avanti di 5 lunghezze e Masciadri con la bomba infila il 61-53 che fa esplodere la panchina bergamasca. Nel finale Ancellotti trova un comodo appoggia per il meno 6 (55-61) al 30′. Bergamo è concentrata e brava a rispondere a ogni tentativo trevigliese, sempre 6 lunghezze di vantaggio per gli uomini di Calvani a 6.30′ dalla conclusione, quando Lupusor dalla panchina entra e piazza 5 punti mortiferi in un amen per il 64-65, Bergamo in totale blackout offensivo e un super Bogliardi e la bomba da distanza siderale di Pepe riportano avanti Treviglio dopo un’eternità sul +4, con Calvani obbligato a chiamare minuto. Masciadri trova subito una rapida tripla, ma Borra e Reati rispondo subito per il +5 BCC a 1′ dalla fine. Easley in lunetta trova un solo libero, mentre Pepe subisce sul tiro da 3 e facendo bottino pieno allunga sul 76-69 a 33″ dalla conclusione. Bergamo non ne ha più, Treviglio con un ultimo quarto clamoroso ribalta e vince col punteggio di 81-71.

TREVIGLIO: Sarto 3, Nikolic 10, Reati 14, Bogliardi 4, Manenti, Ancellotti 8, Frazier 4, Pepe 13, Lupusor 10, Borra 15

BERGAMO: Da Campo 6, Bedini 2, Parravicini 3, Seck, Vecerina 4, Jones 14, Masciadri 8, Easley 9, Siciliano, Pullazi 14, Zugno 11

Nato nel 1990 a Milano, tifoso sfegatato proprio dell’Olimpia, cresciuto a suon di triple di Dante Calabria e giocate del ‘Falco’ David Hawkins, mi diletto a scrivere di pallacanestro nel tempo libero. Ragioniere contabile di professione, amo tutto ciò che ruota attorno al basket italiano ed europeo, seguendo invece unicamente a livello di risultati il basket americano.