Treviso cala il tris: battuti gli ungheresi del FALCO al termine di una gara molto fisica

Treviso Basket – FALCO Szombathely 68-60

(9-15; 23-12; 23-17; 13-16)

Polveri bagnate in avvio di gara, con la gara che fatica ad entrare nel vivo: i padroni di casa sbattono contro la chiusa difesa interna, mentre la compagine ungherese attacca a testa bassa e con poca lucidità seppur si prenda il primo vantaggio sul 5-11 con la tripla di Goloman. Treviso non riesce a trovare spazi, mentre i lunghi ospiti fanno valere la propria fisicità a rimbalzo e neppure il timeout di Menetti risolleva le sorti di un primo quarto che termina a basso punteggio (9-15). Dimsa apre la seconda frazione guidando un 7-0 che vale il primo vantaggio (16-15); Bortolani e il lituano reggono in piedi l’attacco trevigiano, mentre gli uomini di Konakov inseguono a testa bassa con giocate individuali, cavalcando un Goloman in palla. Le percentuali restano piuttosto basse, per un primo tempo che si chiude sul 32-27.

Akele e Dimsa aprono col botto la ripresa con una tripla a testa per l’immediato timeout magiaro (38-27): FALCO prova a rientrare in partita, ma i padroni di casa dimostrano una ottima solidità nel preservare il vantaggio in sicurezza, infilandosi negli spazi con maggiore convinzione e giocando d’anticipo forte nella metà campo difensiva. Perl e Varadi provano a cambiare le carte in tavola, ma Treviso resta salda e Bortolani suggella il terzo periodo con la tripla del +11 (55-44). L’ultimo periodo sembra certificare il momento positivo dei ragazzi di Menetti che toccano anche i 17 punti di margine (63-46): nonostante lo svantaggio, gli ospiti non diminuiscono la loro intensità fisica e insistono sulla loro linea di gioco, poi Keller riavvicina i suoi sul 66-56 a 2′ dal termine. La fatica comincia a farsi sentire per i padroni di casa, ma il jumper di Sims chiude definitivamente i giochi. Finisce 68-60.

TREVISO: Russell 5, Casarin 6, Dimsa 19, Akele 7, Sims 8, Jones 4, Sokolowski 6, Bortolani 10, Chillo 2, Imbrò 1, Faggian ne

FALCO: Keller 11, Somogyi 8, Goloman 18, Clark 2, Varadi 7, Barac 4, Perl 10, Veraszto, Kovacs ne, Sovegjarto ne, Benke ne

IMMAGINE IN EVIDENZA: championsleague.basketball