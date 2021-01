Treviso è coriacea ma Milano si impone al Palaverde con un grande LeDay

DE’ LONGHI TREVISO – AX ARMANI EXCHANGE MILANO 77-82

(22-23; 20-22; 23-20; 12-17)

L’Olimpia Milano ritorna a giocare in campionato dopo la quasi perfetta gara di EuroLega al Forum contro il Bayern Monaco: nella trasferta di Treviso, coach Messina ritrova Vlado Micov, ma è ancora senza Shields, Hines, Brooks e Roll, mentre i padroni di casa sono reduci dalla bella vittoria esterna a Trento.

Dopo il minuto di silenzio in ricordo di Dado Lombardi, la partita vive un primo quarto molto divertente, con gli attacchi che la fanno da padrone: Akele e Logan da una parte, LeDay e Rodriguez dall’altra colpiscono a ripetizione, con quest’ultimo che manda a bersaglio una bella tripla in isolamento per far chiudere ai suoi il primo quarto con la testa avanti di una lunghezza.

Nel secondo quarto, coach Messina sceglie l’arma della zona: Imbrò e Logan vanno a segno dalla distanza, Milano perde un po’ troppi palloni e Treviso tiene la gara in equilibrio, nonostante i canestri di Delaney e Tarczewski. LeDay continua a dominare nel pitturato, ma le due squadre fanno molta fatica a mettere punti sul tabellone: sono tante le occasioni sprecate da entrambe le parti, Mekowulu ne mette 4 in fila, Datome e LeDay gli rispondono ed il primo tempo termina 42-45.

Tarczewski sale in doppia cifra in apertura di terzo periodo, ma Treviso è più che in partita: Mekowulu e Akele segnano da vicino, Logan da lontano e la gara è di nuovo in parità. Il match è molto spezzettato dai continui fischi degli arbitri, e molti giocatori si caricano presto di un alto numero di falli commessi: dopo una tripla di Logan, Rodriguez e Datome rispondo per Milano e Menetti è costretto al timeout sul 56-59. Milano trova un piccolo margine sul 58-65 ma Treviso è intensa in difesa e rimette il punteggio in equilibrio a quota 65 al 30′.

Russell e Imbrò firmano il vantaggio casalingo nei primi possessi dell’ultimo quarto, Milano fa molta fatica in attacco e Treviso rimane davanti: Punter muove il punteggio per Milano con una tripla e la gara è di nuovo in parità a 5′ dal termine. LeDay e Rodriguez sono tutto l’attacco per Milano, Treviso si affida a Logan per rimanere aggrappata: nel finale Chillo fallisce per due volte la tripla dell’aggancio e l’Olimpia la chiude con i liberi di Rodriguez.

TREVISO: Imbrò 8, Piccin 1, Mekowulu 17, Logan 19, Chillo 5, Russell 3, Bartoli NE, Sokolowski 14, Vildera, Carroll NE, Akele 10.

MILANO: Moraschini 4, Datome 6, LeDay 24, Punter 3, Rodriguez 16, Delaney 12, Biligha 2, Micov 4, Gravaghi NE, Cinciarini, Moretti, Tarczewski 11.

Giocatore ed allenatore classe ’91, quando non è in palestra è davanti al pc a scrivere di basket (con BU dal Novembre 2012) o a guardare i suoi amati Grizzlies. E’ stato caporedattore per la trasmissione di Legabasketv Serie A Beko Live per le stagioni 2015 e 2016 insieme a Matteo Gandini.