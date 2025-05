Treviso pronta a “rubare” Pasquini e Bulleri a Sassari?

Con la fine della stagione regolare di LBA, in casa Nutribullet Treviso Basket si apre una fase di cambiamenti che potrebbe rivoluzionare l’assetto dirigenziale e tecnico del club. Secondo quanto riportato da Il Gazzettino, il direttore sportivo Simone Giofrè sarebbe in procinto di lasciare la società, attirato da alcune offerte provenienti dall’estero.

Federico Pasquini in arrivo da Sassari?

Il nome più caldo per raccogliere l’eredità di Giofrè è quello di Federico Pasquini, figura storica della Dinamo Sassari, con cui ha lavorato per ben 14 anni in vari ruoli dirigenziali. Il dirigente ha annunciato la fine della sua lunga esperienza in Sardegna, e sembra pronto ad accasarsi a Treviso, battendo anche la concorrenza di Mauro Sartori.

Anche Massimo Bulleri tra i candidati per la panchina

Ma Pasquini potrebbe non arrivare da solo: Massimo Bulleri, attuale coach della Dinamo Sassari, è un nome fortemente accostato alla panchina trevigiana. L’ex giocatore azzurro ha guidato Sassari a una tranquilla salvezza dopo il subentro a Markovic a stagione in corso, e il suo contratto è in scadenza. Non è escluso che proprio Pasquini voglia portarlo con sé in Veneto per dare continuità al progetto tecnico.

Dopo Brindisi, ora Treviso guarda alla Sardegna?

Dopo aver pescato il duo Vitucci-Giofrè dalla Happy Casa Brindisi, ora Treviso sembra volgere lo sguardo alla Dinamo Sassari, in un mercato estivo che si preannuncia ricco di movimenti e suggestioni. Se le trattative dovessero concretizzarsi, si aprirebbe un nuovo capitolo per la società veneta, con l’obiettivo di rilanciarsi e costruire una squadra competitiva per la prossima stagione di Serie A.

Il futuro della Nutribullet Treviso si deciderà nelle prossime settimane, ma l’ipotesi di vedere Pasquini e Bulleri ai vertici del club assume sempre più concretezza. Un’accoppiata che, dopo anni di esperienza nella massima serie, potrebbe portare nuova linfa al progetto trevigiano.

