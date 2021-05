Trieste-Brindisi, Dalmasson: “Lasciamo in eredità una grandissima stagione”

Al termine di Gara 3 dei quarti di finale dei play-off contro il New Basket Brindisi il coach della Pallacanestro Trieste 2004, Eugenio Dalmasson, ha commentato il match giocato dalla sua compagine, sconfitta ancora una volta dagli avversari, ma consapevole di aver dato tutto contro una delle squadre più forti del campionato. Di seguito le sue dichiarazioni tratte dal sito ufficiale della squadra giuliana.

“Questa stagione l’abbiamo conclusa come dovevamo. Venivamo da due partite dove avevamo subito Brindisi in modo molto importante, stasera, invece, siamo stati capaci di reagire ad ogni situazione, mantenendo il punteggio in bilico fino all’ultimo secondo. Questo dimostra già che abbiamo interpretato una partita nel migliore dei modi, ci tenevamo ad uscire dal campo dando tutto quello che avevamo e credo che la squadra da questo punto di vista questa sera sia stata capace di rispettare questo impegno.”

“I bilanci si danno ai numeri e i numeri dicono che questa è stata la miglior stagione degli ultimi 20 anni per questa società, preferiamo lasciare agli altri dare qualsiasi valutazione e qualsiasi altro tipo di giudizio. Abbiamo partecipato alle Final Eight di Coppa Italia, ci siamo salvati con largo anticipo, abbiamo partecipato a questi playoff giungendo settimi a pari punti con la sesta in classifica. Credo quindi che sia stata una stagione di altissimo livello e questo è quello che lasciamo in eredità.”