Milano, che FLOP alla prima: vince Trieste degli ex Valentine e Brooks

L’Olimpia Milano cade subito alla prima giornata di campionato, a una settimana dalla vittoria della Supercoppa Italiana. La squadra di Ettore Messina ha perso contro Trieste 84-78 in un match in cui ha inseguito per quasi 40′. Un passo falso facilmente rimediabile nel lungo periodo, ma che di sicuro non farà piacere ai tifosi dopo l’iniezione di fiducia data dal successo in Supercoppa.

I primi punti della gara, i primi di una lunga serie, sono stati di Colbey Ross, con Trieste che ha subito premuto sull’acceleratore portandosi sull’8-2 con le triple di Brown e dell’ex Denzel Valentine. Milano si è riportata sotto trovando anche il sorpasso a 4′ dalla fine della prima frazione, ma i giuliani hanno risposto con 4 punti di Brown per fissare il risultato sul 21-20 al 10′. Il secondo periodo è stato aperto da un parziale di 0-6 meneghino firmato Bolmaro-LeDay: un’illusione, Trieste è rimasta concentrata e con Valentine ha ripreso le redini del match riuscendo ad allungare negli ultimi 3′ del primo tempo con uno scatenato Jeff Brooks: 47-40 al 20′.

Nessuna reazione dell’Olimpia in avvio di ripresa: 4 punti di Ross hanno portato Trieste per la prima volta in doppia cifra di vantaggio. Con Valentine i padroni di casa hanno raggiunto anche il +12 e hanno chiuso la terza frazione avanti 64-52. Milano ha sfoderato un accenno di rimonta ad inizio quarto quarto, Candussi ha fermato l’inerzia meneghina col canestro del nuovo +10 e una stoppata su Caruso. Trieste ha mantenuto un vantaggio rassicurante per larghi tratti dell’ultimo periodo, nel finale Mirotic, centellinato da Messina in vista dell’EuroLega, ha provato a suonare la carica con 6 punti trovando però le risposte di Brown e Valentine. Una persa proprio di Mirotic a 1′ dalla sirena ha decretato la fine delle speranze meneghine, che poi nel finale si sono infrante definitivamente sul ferro con i tiri di Shields e LeDay.

Trieste: Bossi NE, Ross 22, Reyes NE, Deangeli NE, Uthoff, Ruzzier 5, Campogrande NE, Brown 18, Brooks 14, Johnson 1, Valentine 19.

Milano: Dimitrijevic 2, Bortolani, Tonut 4, Bolmaro 11, LeDay 18, Ricci 3, Flaccadori, Diop 2, Caruso 2, Shields 12, Nebo 6, Mirotic 18.

Foto: LBA