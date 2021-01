Trieste non sbaglia e si impone anche nel recupero: Reggio Emilia è sconfitta all’Allianz Dome

ALLIANZ PALLACANESTRO TRIESTE – UNAHOTELS REGGIO EMILIA 78 – 69

(23-17; 15-15; 22-19; 18-18)

All’Allianz Dome andava in scena il recupero della 7° giornata della LBA Serie A tra i padroni di casa della Pallacanestro Trieste 2004 e la Pallacanestro Reggiana. Alla fine a spuntarla è proprio l’Allianz che, dopo la vittoria contro Treviso, si ripete anche contro la Unahotels e sembra aver ritrovato le convinzioni e la forma di inizio stagione. Gli uomini di coach Dalmasson restano praticamente sempre al comando della gara e con questo successo, ottenuto soprattutto grazie alle magie di Fernandez (10 punti e 10 assist) e ai 14 punti di Henry, si rimettono prepotentemente in corsa anche per la Final Eight di Coppa Italia. Agli ospiti, invece, non bastano i 21 punti di Kyzlink e i 20 punti di Bostic per portare a casa la vittoria. Di seguito il resoconto completo del match.

Henry e Fernandez lanciano subito l’Allianz, che si porta velocemente sull’11-0 sorprendendo Reggio Emilia. La Unahotels però reagisce d’orgoglio e con un contro parziale di 7-0, in cui spiccano Taylor e Bostic, si riporta presto in partita (-4). Trieste, però, con Delia e Henry si tiene a distanza, arrivando poi anche al +8. La reazione reggiana, però, coglie nuovamente di sorpresa i padroni di casa e i cinque punti in fila di Kyzlink significano di nuovo -2. Diouf non basta e nel finale Doyle e Cavaliero, alla 600° presenza in Serie A, allungano nuovamente per Trieste che chiude il primo quarto a +6. Nel secondo periodo Candi e Kyzlink provano a riportare sotto Reggio Emilia, ma Doyle non è dello stesso avviso e tiene a distanza l’Allianz (+7). La Unahotels si affida allora a Bostic e Kyzlink per recuperare, ma il duo americano Upson-Henry non ci sta e i padroni di casa mantengono sempre quattro punti di vantaggio. Distacco che aumenta poi ancora a +8 grazie a Delia e Grazulis, mentre il solo Elegar non basta agli ospiti. Ci pensa però il solito Kyzlink con un canestro proprio allo scadere tenere ancora in gara Reggio Emilia e il primo tempo si chiude così sul 38-32.

Al rientro in campo Henry e Fernandez fanno subito +9 per Trieste, mentre la Unahotels sembra essere rimasta ancora negli spogliatoi. Il vantaggio giuliano poi aumenta ancora a +13, grazie ad un parziale di 9-2, in cui spiccano anche Delia e Grazulis, mentre il solo Kyzlink non basta a Reggio Emilia. Gli ospiti, però, non mollano e con Bostic si riportano sotto, arrivando poi anche al -4 con Taylor ed Elegar. Grazulis non basta all’Allianz e ancora Bostic e poi Taylor aumentano ancora il parziale a 15-2, riportando clamorosamente la partita in parità. Trieste ora è in seria difficoltà, ma Alviti e Laquintana tolgono le castagne dal fuoco ai padroni di casa, che tornano a +9 e chiudono avanti anche il terzo periodo. Nell’ultimo periodo arriva subito il +12 di Trieste con Upson e Laquintana protagonisti, mentre Kyzlink e Bostic provano a tenere attaccata la Reggiana (-10). Da Ros e Upson però allungano presto la forbice a +14 e l’Allianz resta solidamente in controllo. Elegar e ancora Bostic rosicchiano poi qualche punticino per la Reggiana, ma Fernandez e compagni restano sul 75-62 a due minuti dal termine. Nel finale di partita Reggio si affida ancora al duo Bostic-Elagar per recuperare, ma è ormai troppo tardi: il risultato non cambia e l’Allianz si impone per 78-69.

TABELLINI

ALLIANZ PALLACANESTRO TRIESTE: Aviti 3, Cavaliero 6, Fernandez 10, Da Ros 5, Upson 9, Grazulis 6, Doyle 10, Coronica N.E., Laquintana 5, Arnaldo N.E., Delia 10, Henry 14; Rimbalzi: 48 (Upson 9); Assist: 18 (Fernandez 10);

Coach: Eugenio Dalmasson

UNAHOTELS REGGIO EMILIA: Kyzlink 21, Taylor 8, Baldi Rossi 0, Elegar 17, Candi 1, Bostic 20, Giannini N.E. , Porfillo N.E. , Bonacini 0, Diouf 2; Rimbalzi: 41 (Elegar 7); Assist: 12 (Candi 4);

Coach: Antimo Martino

Scrittore per passione, nato e cresciuto a Trieste, a ridosso del confine orientale, ha respirato aria di grande pallacanestro fin da piccolo seguendo le gesta di Meneghin, Gentile, Fucka e Bodiroga. La sua passione per la palla a spicchi è continuata, anche lontano da casa, passando dal campo al fischietto, fino ad approdare a Basket Universo, testata con la quale ha iniziato a collaborare nel marzo 2015. Oltreoceano il suo amore è stato, è e sempre sarà per un solo indimenticabile giocatore: il “Black Mamba”.