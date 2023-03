Trieste-Reggio Emilia, le pagelle: Senglin e Cinciarini tengono vive le speranze della Reggiana, i soliti Davis e Bartley non bastano ai padroni di casa

All’Allianz Dome di Trieste andava in scena il match tra i padroni di casa della Pallacanestro Trieste e la Unahotels Reggio Emilia, una partita molto importante pe le due compagini, soprattutto per la classifica, visto che entrambe si trovavano, anche se con punteggi diversi, invischiate nella lotta per non retrocedere. Alla fine a spuntarla sono gli ospiti, dopo una partita giocata a viso aperto e in modo molto agonistico da tutte e due le squadre, per 80-75.

Di seguito le pagelle del match.

PALLACANESTRO TRIESTE

Hudson 5,5: il nuovo innesto dei giuliani fatica ma è normale alla prima partita. Pochi minuti e solo due punti a referto per lui.

Bossi S.V. : mai in campo in questo match e quindi non valutabile.

Davis 7: meno preciso del solito ma sempre puntuale nel costruire gioco e azioni degne di nota con cui cerca di trascinare Trieste. Chiude con 23 punti e 5 rimbalzi.

Spencer 5,5: sfrutta come sempre la sua stazza e il suo fisico sotto le plance sia in attacco che in difesa, ma oggi incide meno del solito. Alla fine mette a referto 8 punti e 8 rimbalzi.

Deangeli 5: il “mulo” triestino non molla mai come un vero capitano che si rispetti, ma quest’oggi è troppo impreciso e non merita un voto positivo.

Ruzzier 5: poteva essere una buona gara, ma il troppo nervosismo è tante sbavature non da lui in entrambe le zone del campo lo condannano all’insufficienza. Segna solo 4 punti e serve 2 assist.

Campogrande 5,5: altra prova di rendimento e sostanza la sua, anche se chiusa con soli 2 punti a referto, ma con la solita furbizia che lo contraddistingue.

Vildera 5: meno ordinato del solito, anche se sempre presente e costante, soprattutto in difesa. Alla fine però non basta per salvarsi da un voto negativo.

Bartley 6,5: ormai è una certezza, come il suo grande talento che però questa volta non guida Trieste al successo. Segna 26 punti e smazza 4 assist.

Lever 6: quando mette piede sul parquet si comporta sempre egregiamente senza troppe sbavature, meritando per i suoi 8 punti e la sua attitudine una sostanziosa sufficienza.

Terry 5: oggi non riesce a sfruttare al meglio il suo atletismo e la sua fisicità per aiutare i suoi. Il suo tabellino, 1 punto e 2 rimbalzi, lo conferma.

Coach Legovic 5: oggi la sua squadra non era in stato di grazia e, a quanto pare, nemmeno lui stranamente incapace di leggere l’andamento del match. Solitamente, infatti, non fatica a trovare le giuste contromisure e una buona strategia di gioco: una giornata no che può capitare.

UNAHOTELS REGGIO EMILIA

Anim Sacar 6,5: la giovane guardia della Unahotels gioca una partita intelligente e ordinata che permette alla sua squadra di vincere una importante partita. Chiude con 12 ottimi punti

Reuvers 5,5: si spende molto in fase difensiva per la sua squadra tanto da uscire anzitempo per cinque falli, ma è decisamente impalpabile in attacco. Decisamente il peggiore dei suoi.

Hopkins 6,5: buona prova del centrone americano, naturalizzato magiaro, che sfiora la doppia doppia, chiudendo con 10 punti e 9 rimbalzi, oltre a tanta costanza difensiva.

Cipolla S.V. : mai in campo in questo match è quindi non giudicabile.

Strautins 6: sente la partita contro la sua ex squadra e si vede, ma gioca comunque una buona prova di furbizia ed esperienza.

Vitali 6: esperienza e talento al servizio della Reggiana nei momenti in cui viene chiamato sul parquet.

Stefanini S.V. : mai sul parquet in questa gara e per questo non giudicabile.

Cinciarini 7, 5: il solito “Cincia” che prova a trascinare con orgoglio la sua Reggio, come sempre senza mezze misure e con tutte le possibili armi del suo repertorio. Alla fine sono 15 i punti per l’ex Olimpia.

Lee S.V. : in campo per pochissimo tempo, impossibile dare un voto alla sua prova.

Senglin 8: gran bella prova della guardia del Missouri che gioca con carisma e agonismo questo match molto importante per il suo team, trascinando al successo. Chiude con 16 punti e un impeccabile 4/4 da tre.

Olisevicius 7: costante spina nel fianco della difesa giuliana, fa valere il suo talento e la sua astuzia in ogni occasione. Chiude con 13 punti la sua gara.

Diouf 6: anche se condizionato dai tanti falli gioca comunque una partita di sostanza e di buona attitudine difensiva. 9 punti e 4 rimbalzi il suo bottino finale.

Coach Sakota 6,5: troppo nervoso viene giustamente “cacciato” dalla terna arbitrale per le numerose proteste. Questo però serve a dare la giusta scossa ai suoi che arrabbiati e rancorosi come il loro allenatore portano a casa una meritata vittoria.