Trieste-Venezia, De Raffaele nel post gara: “Dedichiamo la vittoria a Julyan Stone”

Dopo la vittoria della sua squadra per 87-69 sull’Allianz Trieste il coach della Reyer Venezia, Walter De Raffaele, ha commentato la prestazione dei suoi giocatori in sala stampa esprimendo tutto la sua soddisfazione per il risultato ottenuto e dedicano la vittoria all’assente Julyan Stone, che ha perso il padre la scorsa settimana. Di seguito il video con le sue dichiarazioni tratto dal sito ufficiale della società veneziana.

Fonte. Ufficio Stampa Reyer Venezia

