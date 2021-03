Markieff Morris pensa che la NBA abbia “teso una trappola ai Lakers” con la partita di sabato contro Atlanta

I Los Angeles Lakers sabato sera non hanno perso solo la partita contro gli Atlanta Hawks, ma anche LeBron James a tempo indeterminato a causa di una distorsione alla caviglia. Una disfatta che potrebbe costare cara ai giallo-viola anche nel lungo periodo, visto il fitto calendario di una stagione ristretta.

Dopo la partita, Markieff Morris ha rilasciato alcune dichiarazioni un po’ polemiche nei confronti della NBA per la scelta di fissare la partita tra Lakers e Hawks a mezzogiorno, ora americana. Secondo il giocatore giallo-viola, sarebbe stata una vera e propria trappola per i Lakers, messi in grande difficoltà anche dall’orario.

Ci hanno teso una trappola, o come la volete chiamare. Non mi interessa cosa pensi la NBA. È stata una trappola giocare contro una squadra di ventenni alle 12. Ci hanno messi in trappola. Non riuscivamo a entrare in partita. Personalmente, tutti i miei tiri andavano corti. Ne ho segnato qualcuno alla fine della gara, ma durante tutto l’arco della partita non riuscivo davvero a trovare il ritmo.

