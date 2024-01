TRINCHIERI SHOW all’esordio con lo Zalgiris! Vince e in conferenza saluta con ITALODISCO in sottofondo

Andrea Trinchieri ha esordito questa sera sulla panchina dello Zalgiris Kaunas con un successo molto importante contro l’ALBA Berlino di un ottimo Matteo Spagnolo, autore di 15 punti.

Nella conferenza post partita il tecnico italiano ha salutato i giornalisti presenti con un italianissimo “Arrivederci” e soprattutto con le note di ITALODISCO di sottofondo, vista la scommessa fatta con i suoi amici. 1 a 0 per il tecnico italiano, che non aveva nessuna intenzione di perdere, né la partita né tanto meno la scommessa.

Non ci saremmo mai immaginati di sentire i The Kolors dal telefono di Andrea Trinchieri sulla panchina dello Zalgiris Kaunas. Eppure è successo.

Andrea Trinchieri revealed he had a bet with his friends and left the press conference in style 😂

🎶 ITALODISCO 🎶 pic.twitter.com/jq8iSOBn4x

— BasketNews (@BasketNews_com) January 2, 2024