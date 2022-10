Tutti i particolari bonus nel nuovo contratto di Jordan Poole

Jordan Poole ha appena firmato un rinnovo contrattuale con i Golden State Warriors, allungando il suo accordo per altre quattro stagioni.

Poole guadagnerà complessivamente 123 milioni di dollari interamente garantiti ma avrà la possibilità di guadagnarne altri 17, legati al raggiungimento di determinati risultati individuali e di squadra.

In particolare, secondo The Athletic, per ognuna delle quattro annate oggetto dell’accordo, Poole avrà queste ulteriori possibilità di guadagno:

250.000 dollari: playoff + 65 partite disputate

250.000 dollari: secondo turno playoff + 65 partite disputate

250.000 dollari: finali di Conference + 65 partite disputate

250.000 dollari: Finals + 65 partite disputate

250.000 dollari: almeno 52 vittorie in regular season + 65 partite disputate

1 milione di dollari: MVP della regular season

1 milione di dollari: Defensive Playor of the Year

500.000 dollari: inserimento in uno dei primi tre quintetti

500.000 dollari: inserimento in uno dei primi tre quintetti difensivi

Oltre al rinnovo, Poole ha parlato anche dell’alterco con Draymond Green dopo essersi riappacificato con il compagno.