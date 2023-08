Tutto facile per Team USA che ne rifila 27 alla Nuova Zelanda

USA 99 – 72 Nuova Zelanda

(19-18 / 26-18 / 31-22 / 23-14)

Ottimo inizio della Nuova Zelanda che sfrutta le tantissime e banali palle perse consecutive degli Stati Uniti, è 2-9. Delany e Ili fanno +10, con Team USA che segna solo 5 punti in sei minuti. I Tall Blacks si fermano in attacco, mentre gli uomini di coach Steve Kerr cercano di lucrare qualche punto dalla lunetta. Sale di tono Paolo Banchero su entrambi i lati del campo, diventando il go to guy dei suoi che tornano a -2. Cam Johnson pareggia dalla lunetta, Reaves fa +3 e all’ultimo secondo Britt in penetrazione torna a far segnare la Nuova Zelanda. Dopo 10 minuti è 19-18.

Cinque in fila per Te Rangi che fa +1 Nuova Zelanda e coach Kerr che ferma la partita. Haliburton e Edwards ne fanno subito 5, così è Pero Cameron a chiamare timeout dopo un solo minuto dal precedente. Jaren Jackson e Bridges mettono due possessi di distanza, l’ala dei Nets però commette già il terzo fallo della sua partita. Team USA alza i giri della difesa e JJJ dai liberi fa +9. All’intervallo è 45-36 USA.

Ili torna a segnare e la Nuova Zelanda prova a non far scappare gli Stati Uniti dando il 110%, ma la differenza di talento tra le due squadre inizia a farsi sentire e gli USA mantengono la doppia cifra di vantaggio senza troppa fatica. Ngatai perde la palla, Reaves ne approfitta e va a depositare il +15. Dopo i due punti di Te Rangi segue un parziale di 10-0 firmato Haliburton, Banchero e Hart. Terzo quarto che termina 76-58.

Negli ultimi dieci minuti Haliburton e compagni continuano a macinare punti, mettendoci anche gli effetti speciali. Dall’altra parte la Nuova Zelanda, di cuore, tenta di evitare che il passivo diventi troppo pesante. Banchero stampa a tabellone, con un grande gesto atletico, il layup di Ili a 4′ dalla fine, per poi andare a segnare i punti 16 e 17 della sua partita nell’altra metà campo. Negli ultimi tre minuti il divario aumenta e alla sirena il punteggio è 99-72.

I MIGLIORI

USA: Paolo Banchero 21; Anthony Edwards 14

Nuova Zelanda: Reuben Te Rangi 15; Shea Ili 12

