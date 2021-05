Udine non manca l’appuntamento e batte Trapani alla prima

Apu OWW Udine – 2B Control Trapani 66-55

(13-16; 25-13; 12-13; 16-13)

Buona partenze per i friulani: due triple consecutive di Giuri fissano il punteggio sul risultato di 9-4. La reazione di Trapani però non si fa aspettare: Corbett e Miller guidano gli ospiti e un parziale di 4 a 12 consentono alla squadra di coach Parente di chiudere il primo quarto in vantaggio di tre punti. L’Apu si riporta subito in vantaggio, trascinata da Pellegrino e da 5 punti di Andrea Amato. Sul risultato di 25 a 19 Udine prova ad aumentare il distacco, ma Trapani riesce a restare a contatto grazie a 4 punti di Spizzichini e alla difficoltà della difesa friulana di arginare Andrea Renzi. Prima dell’intervallo però, Foulland torna a muovere il suo tabellino personale e consente ai bianconeri di chiudere avanti 38-29 al suono della sirena.

Rientrati dalla pausa lunga gli ospiti si portano subito sul -4 dopo la tripla di Palermo, che alimenta il parziale di 2-7 chiuso dal canestro in contropiede di Spizzichini. Il tentativo di rimonta da parte di Trapani viene interrotto da 5 punti della coppia Antonutti-Italiano e questo permette ai bianconeri di tornare in vantaggio di 9 punti. Renzi si sblocca dall’arco dei tre punti, ma uno scatenato Pellegrino realizza 5 punti per il +14. Renzi prova a dare una scossa ai suoi prima con un 2/2 ai liberi e in un secondo momento con il canestro del 59-69. Udine chiude la partita con due canestri di capitan Antonutti per un nuovo +14 a meno di un minuto dal termine.

Tabellini

Udine: Johnson 5, Deangeli 0, Amato 8, Schina 3, Antonutti 10, Mobio 2, Foulland 7, Giuri 13, Nobile 5, Pellegrino 7, Italiano 6, Agbara n.e. All: Matteo Boniciolli

Trapani: Renzi 9, Spizzichini 8, Erkmaa 2, Miller 11, Mollura 9, Corbett 9, Pianegonda, Palermo 7, Milojevic, Basciano n.e., Tartamella n.e. All: Daniele Parente

Fonte foto: LNP – Ciamillo/Castoria

