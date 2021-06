Ufficiale: Amedeo Della Valle è un giocatore della Pallacanestro Brescia

La notizia circolava da ormai un paio di mesi, ma ora è arrivata anche l’ufficialità. Amedeo Della Valle firma un triennale con la Pallacanestro Brescia. La guardia azzurra ha giocato l’ultima stagione all’estero, iniziando a Gran Canaria per poi terminare l’anno al Buducnost.

Ora per Della Valle il ritorno in Italia, con la terza squadra della sua carriera dopo Reggio Emilia e Milano: di seguito il comunicato della Pallacanestro Brescia.

Amedeo Della Valle è un nuovo giocatore della Germani Brescia! Seppur di dominio pubblico da alcune settimane, Germani Brescia è lieta di ufficializzare la notizia dell’acquisto della guardia piemontese, che, come anticipato dalle parole dell’Amministratore Delegato di Germani Spa Mauro Ferrari, è destinato a ricoprire un ruolo importante all’interno del nuovo progetto sportivo bresciano.

Il giocatore sarà presentato ufficialmente nel corso di una conferenza che si svolgerà lunedì 28 giugno alle ore 18.00 presso la sede operativa del club.

LA SCHEDA | Originario di Alba (Cuneo), classe 1993, figlio dell’ex giocatore Carlo Della Valle, Amedeo trova l’origine della sua formazione cestistica nelle fila del settore giovanile della Junior Casale Monferrato, società di cui veste i colori fino al 2011.

Nello stesso anno, la guardia piemontese si trasferisce oltreoceano, dove disputa una stagione con la Findlay Prep High School di Henderson, in Nevada. Nella sua prima annata a stelle e strisce Della Valle lascia il segno, battendo il record scolastico di triple segnate in una stagione e inserendo il proprio nome nell’elenco delle 30 migliori guardie della nazione.

Archiviata l’esperienza con la casacca di Findlay, Amedeo accetta l’offerta di reclutamento della Ohio State University, uno degli atenei più agguerriti e competitivi degli Stati uniti con il quale affronta due Tornei NCAA, per un totale di 48 incontri all’attivo.

Nel marzo del 2014 torna in Italia e firma il passaggio a Reggio Emilia: dopo i primi mesi di ambientamento all’interno di un roster capace di conquistare l’EuroChallenge, a partire dalla stagione 2014-2015 inizia decisamente a lasciare il segno, ritagliandosi un ruolo da protagonista in una squadra capace di disputare due finali scudetto (2015 e 2016) e di conquistare la Supercoppa italiana nel 2015, conclusa con la sua nomina a MVP della competizione.

Terminato il triennio emiliano, nel giugno 2018 il giovane talento piemontese viene ingaggiato dall’Olimpia Milano, team nel quale trascorre due stagioni, coronate con la vittoria della Supercoppa italiana (2018) e la partecipazione a due edizioni di EuroLeague, per un totale di 33 partite.

Nell’estate del 2020 si trasferisce a Gran Canaria ma nel mese di ottobre chiude la parentesi con il club spagnolo, accasandosi al Buducnost VOLI Podgorica, squadra inserita nello stesso girone della Germani Brescia nella 7DAYS EuroCup. Impossibilitato a disputare le ultime partite del girone di qualificazione (era stato costretto a osservare dalla tribuna la gara del PalaLeonessa), con la squadra montenegrina disputa 11 partite di EuroCup, arrivando ai quarti di finale, persi per mano del Monaco.

Più incisivo, invece, il cammino con la squadra di Podgorica in ABA League, nella quale gioca 27 gare (8.4 punti e 1.1 assist di media a partita) e arriva a disputare la finale contro la Stella Rossa Belgrado, persa nella quinta e decisiva gara. Mette in bacheca, invece, la Coppa di Montenegro, vinta nella finale con il Mornar Bar, e il campionato del Montenegro, conquistato dalla squadra di Podgorica per la 13/ma volta negli ultimi 15 anni.

Dal 2009, Della Valle è nel circuito della Nazionale italiana, dapprima con la partecipazione ai campionati giovanili di Under 16, Under 18 e Under 20 (gruppo con cui trionfa a Tallinn nel 2013 vincendo l’oro europeo e aggiudicandosi il titolo di MVP), poi con l’ingresso in pianta stabile nel roster della Nazionale maggiore a partire dal 2014.

Con la maglia di Italbasket, Amedeo ha all’attivo 70 partite (e 329 punti a referto) e può vantare la partecipazione ai campionati Europei del 2015 e alla Coppa del Mondo del 2019. Inoltre, ha indossato i gradi di capitano in tre occasioni: nella gara di qualificazione a EuroBasket 2021 disputata contro la Russia a Tallin nel novembre del 2020 e in quelle giocate a Perm contro la Macedonia del Nord ed Estonia nel febbraio di quest’anno.