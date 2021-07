Ufficiale: Julyan Stone rinnova con la Reyer Venezia

L’Umana Reyer è lieta di comunicare che Julyan Stone ha rinnovato l’accordo e vestirà i colori orogranata per la sesta stagione, la quarta consecutiva. L’all around da Alexandria (Virginia, USA), beniamino dei tifosi e veneziano acquisito, ha disputato 219 partite ufficiali con l’Umana Reyer diventando il nono per presenze di sempre nella storia del Club con cui ha vinto due scudetti e la Coppa Italia.

Julyan è diventato negli anni uno degli idoli dei tifosi per la sua generosità e sensibilità nei confronti del sociale. Inoltre è un importante uomo-squadra e lo testimonia il fatto che è diventato il miglior assist-man della storia della Reyer (539), è uno dei pochi playmaker con più rimbalzi che tiri dal campo tentati, anche nella stagione appena conclusa ha catturato 192 palloni a fronte di 169 tiri in campionato. E’ il terzo rimbalzista all time della Reyer (976 totali davanti a Radovanovic 1388 e Allen 1219) e il secondo nella storia reyerina per presenze nei playoff Inoltre, Julyan è il secondo giocatore dell’Umana Reyer per presenze nei playoff (53, dietro solo a Tonut che ne ha 55).

“Ho raggiunto grandi traguardi con la Reyer, ma non è ancora finita – le parole di Julyan Stone – c’è ancora qualcosa che voglio contribuire a raggiungere e metterò a disposizione della squadra il mio duro lavoro per darci più possibilità di vittoria possibili. Sebbene il mio ruolo in squadra cambierà, la mia motivazione continuerà a crescere. Sono eccitato e ringrazio la società per l’opportunità di continuare il viaggio con i miei compagni, forza Reyer sempre!”.

Fonte: ufficio stampa Reyer Venezia