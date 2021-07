UFFICIALE: Guglielmo Caruso è un nuovo giocatore della Pallacanestro Varese

Guglielmo Caruso è ufficialmente un giocatore della Pallacanestro Varese. E’ stata la società varesina ad annunciare la firma ufficiale del giocatore con un post sui social. Il centro di origini napoletane classe 1999 vestirà la maglia della Openjobmetis fino al termine della stagione 2022-23, con opzione per la stagione successiva: 2+1 quindi per Caruso, come avevamo anticipato poco più di una settimana fa, nella sua prima esperienza in Serie A.

Qui il comunicato della Pallacanestro Varese.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Pallacanestro Varese (@pallvarese)