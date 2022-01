Ufficiale: l’Olimpia Milano annuncia la firma di Trey Kell

La Pallacanestro Olimpia Milano comunica di aver raggiunto un accordo fino al termine della stagione con Trey Kell, guardia di 1.94, nato il 5 aprile 1996 a San Diego, California, proveniente dalla Pallacanestro Varese. “Kell è un giocatore giovane, che in Italia ha già dimostrato di poter fare bene, con la capacità di giocare in più ruoli che è essenziale per una squadra come la nostra e soprattutto con un calendario come quello che ci aspetta”, dice il general manager Christos Stavropoulos. “Prima di tutto vorrei ringraziare tutti quelli che mi hanno aiutato durante la mia permanenza a Varese – dice Trey Kell – e mi hanno dato la possibilità di unirmi ad una grande squadra come Milano. Sono davvero grato all’Olimpia per questa opportunità ed entusiasta di poter cominciare subito ad aiutarla”.

LA CARRIERA – Kell ha giocato alla St. Augustine High School di San Diego dove nel suo anno da senior ha segnato 25.6 punti per gara con 11.0 rimbalzi ed è stato nominato MVP della Western League. Nel 2014 ha cominciato a giocare a San Diego State. Nel suo secondo anno, è partito in quintetto in 28 gare su 28 segnando 12.6 punti per gara ed è stato primo quintetto della Mountain West Conference. Da junior, ha segnato 13.2 punti per gara, è stato terzo quintetto di conference. Nel quarto anno, ha segnato 10.5 punti per gara con 4.1 assist e 4.1 rimbalzi. Nella finale per il titolo della Mountain West ha segnato 28 punti e guidato la squadra al successo contro New Mexico, conquistando la vittoria e il titolo di MVP. Da professionista ha giocato in Bosnia all’Igokea, in Canada a Moncton, negli Eastern Long Lions della lega asiatica, infine allo Stal Ostrow in Polonia e a Varese. Ha vinto sia il titolo canadese nel 2019 da MVP che quello polacco nel 2021. A Ostrow, aveva 16.3 punti, 5.4 rimbalzi e 4.8 assist per partita in campionato; 14.7 punti, 4.0 rimbalzi e 5.1 assist nella FIBA Europe Cup. A Varese, ha giocato 10 partite nel campionato italiano con 15.3 punti di media, il 40.0% da tre, 4.1 rimbalzi e 3.1 assist per gara.

NOTE – Trey Kell ha giocato due partite di Coppa d’Asia con la nazionale siriana nel 2020, segnando 34.5 punti per gara con 7.0 rimbalzi e 5.0 assist a partita. Il suo nome completo è George Kell III.

Fonte: ufficio stampa Olimpia Milano