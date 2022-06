Ufficiale: Naz Mitrou-Long passa all’Olimpia Milano

La Pallacanestro Olimpia Milano comunica di aver raggiunto un accordo di due anni con Naz Mitrou-Long, nato a Missisauga, in Ontario, Canada, il 3 agosto 1993, 1.90 di statura, la scorsa stagione alla Germani Brescia. “Naz Mitrou-Long ci ha conquistato non solo per il rendimento ma anche per lo spirito con cui gioca. Conoscendolo, abbiamo individuato in lui i tratti caratteriali giusti per far parte della nostra squadra”, dice il general manager dell’Olimpia, Christos Stavropoulos. “Quando la gente pensa all’Olimpia, automaticamente pensa ad un’eccellenza. Sono entusiasta di venire a giocare per un club con questa storia. Quando sei all’Olimpia Milano nessun obiettivo è troppo alto. Mi sentofortunato di far parte di questa società. Sono motivatissimo e già non vedo l’ora di debuttare con questa maglia”.

CHI È – Naz Mitrou-Long, canadese, è cresciuto in Ontario, e ha cominciato a giocare alla St. Martin High School di Missisauga. Si è messo in luce come uno tra i migliori prospetti canadesi trasferendosi quindi negli Stati Uniti nel 2010 per giocare alla Findlay Prep High School di Las Vegas guidandola ad un record di 28-4. L’anno seguente ha giocato alla Montrose Christian Academy di Rockville, Maryland. Nel 2012 è passato a giocare ad Iowa State con 131 presenze di cui 83 in quintetto. Nel 2015/16, ha giocato solo otto partite per infortunio e ha ottenuto un ulteriore anno di eleggibilità. Nel 2016/17 ha segnato 15.1 punti per gara con 4.6 rimbalzi. Per tre anni è stato parte degli Utah Jazz e poi ha trascorso un’altra stagione agli Indiana Pacers, giocando in tutto 20 partite NBA.

Lo scorso anno a Brescia, ha giocato 29 partite in Serie A con 16.5 punti per gara, 4.7 assist e 4.5 rimbalzi, con il 36.4% nel tiro da tre. Nel corso dei playoff, è stato il primo realizzatore (24.4) e il primo negli assist (7.2).

NOTE – La madre di Mitrou-Long è greca, di Sparta, emigrata in Canada, il padre Jersey Long ha origini di Trinidad ed è stato un kickboxer professionista. Ha tre fratelli incluso Elijah Mitrou-Long, giocatore all’università del Texas e poi professionista in Europa.

Fonte: ufficio stampa Olimpia Milano