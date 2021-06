Ufficiale: Trento ingaggia l’americano Jordan Caroline

Jordan Caroline è un giocatore della Dolomiti Energia Trentino: l’ala classe 1996, 201 centimetri per 107 chilogrammi, vestirà i colori bianconeri nella stagione sportiva 2021-22.

Nato a Champaign, nell’Illinois (USA), il 15 gennaio di 25 anni fa, Caroline ha disputato l’ultima stagione sportiva nella Taiwan Super Basketball League, dove con i Kaohsiung Jeoutai Technology in 22 partite ha viaggiato a 28,0 punti e 14,4 rimbalzi di media.

La potente ala statunitense è un prodotto della University of Nevada, dove nel 2019 ha chiuso la propria carriera collegiale con una stagione da senior da 17,0 punti e 9,6 rimbalzi a partita: firmato dai Los Angeles Lakers dopo non essere stato scelto al draft NBA 2019, Jordan ha giocato con i South Bay Lakers in G-League (11,7 punti e 8,1 rimbalzi) prima di chiudere la stagione 2019-20 con la sua prima esperienza in Europa, all’Hapoel Eilat nel campionato israeliano (15,3 punti e 9,9 rimbalzi in sette presenze ufficiali).

LELE MOLIN (Allenatore DOLOMITI ENERGIA TRENTINO): «Jordan è il nostro primo acquisto, un giocatore versatile che può ricoprire più ruoli e che può avere grande impatto sul perimetro e in area sui due lati del campo: è un elemento grazie al quale contiamo di inserire nella squadra consistenza fisica e atletismo, cercavamo questo tipo di profilo per dare un indirizzo nelle prossime scelte di costruzione della squadra. Siamo molto contenti di dargli il benvenuto a Trento».

Fonte: ufficio stampa Aquila Basket Trento