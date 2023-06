Umberto Gandini ricorda Silvio Berlusconi: “Visionario come imprenditore, sportivo e politico”

La morte di Silvio Berlusconi ha catalizzato l’attenzione di tutta Italia.

Il Cavaliere ha toccato di striscio anche il mondo del basket ma uno dei massimi dirigenti della nostra pallacanestro ha lavorato con lui per molti anni. Umberto Gandini, presidente della Lega Basket, per oltre 20 anni è stato dirigente del Milan di Berlusconi e prima era in Pubblitalia. Gandini ha ricordato così l’ex premier in una intervista rilasciata a Giuseppe Sciascia de La Prealpina.

Da imprenditore, dirigente sportivo e politico è stato una figura di altissimo profilo, ha fatto cose straordinarie. Un visionario, uomo generoso e attento alle famiglie dei suoi collaboratori. Mi ha sempre impressionato quanti dettagli ricordasse della vita e delle famiglie dei suoi dipendenti, che di certo non erano pochi. Gli piaceva parlare di calcio e “spostare i centrocampisti”, come diceva Galliani. Con alcuni allenatori ha avuto rapporti migliori, con altri più formali ma non è mai stato un prevaricatore, sapeva adattarsi alle persone che aveva di fronte. Ha segnato la storia dell’Italia per 50 anni.

Gandini, intervistato da Tuttosport, ha parlato anche del tema che sta monopolizzando il basket italiano: la rissa al termine di gara 2 fra Olimpia Milano e Virtus Bologna con provvedimenti disciplinari abbastanza morbidi.