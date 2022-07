Un quintetto di italiani che farebbe comodo a molti team di Serie A

Il mercato degli italiani è sempre molto complicato per le formazioni di Serie A perché si può rischiare, ma fino a un certo punto. Per esempio, tutti quanti ci ricordiamo quando Pesaro puntò su Simone Zanotti, arrivato dalla Serie B, alla fine la scommessa si è rivelata vincente perché il ragazzo torinese ha addirittura vestito la maglia della Nazionale italiana.

Ecco, qui di seguito vi elenchiamo un quintetto d’italiani – sapientemente allenato – che potrebbe far comodo a molte formazioni che lottano per i playoff o la salvezza in Serie A:

PM: Luca Vitali

Luca Vitali arriva da una stagione complicata perché non ha giocato la prima parte di campionato, poi è andato a Napoli e l’ha portata alla salvezza, per poi terminare l’annata a Cantù, che non è riuscita a salire in A solo per la sconfitta in gara-5 a Scafati. Il ragazzo bolognese ha ormai 36 anni ma la sua esperienza potrebbe far comodo a molte compagini di Serie A che hanno bisogno di QI cestistico in cabina di regia.

G: Amedeo Della Valle

L’MVP della regular season di Serie A 2021-2022 al momento è ancora senza squadra. Dopo essersi svincolato dalla Germani Brescia, tutti quanti lo davano per fatto alla Virtus Bologna, ma così non è stato. Al momento è ancora in cerca di una formazione di EuroLega però non sembra ci sia molto interesse intorno a lui tra le formazioni della massima competizione continentale per club. Stiamo a vedere se in questi giorni si sbloccherà qualcosa, magari in EuroCup.

AP: Michele Vitali

Teoricamente il fratello piccolo di Luca ha contratto alla Reyer Venezia, praticamente è fuori dal progetto. Per farvi capire, l’Azzurro non è nemmeno tra i giocari a roster, come potete vedere qui. Si era parlato di un suo ritorno a Brescia, ma poi coach Alessandro Magro ha chiuso tutto. Non sarà semplice per lui trovare un’altra collocazione in Serie A e perciò c’è la pista estera da tenere in considerazione, lui che è già stato ad Andorra e Bamberg. Oppure può iniziare a Venezia e poi spostarsi a stagione iniziata qualora ci fossero infortuni o problemi.

AG: Alessandro Gentile

Ok, Alegent in questo ruolo è abbastanza forzato ma non c’erano altri italiani di livello che potessero giocare lì. Purtroppo per Gentile, oltre ai problemi tecnici, ci sono anche quelli fisici. Sappiamo benissimo la disavventura capitatagli a Formentera, per fortuna però sta bene ed è pronto a tornare, come ha postato lui stesso su Instagram. A stagione in corso potrebbe far comodo a molti.

C: Davide Pascolo

Anch’egli come Michele Vitali teoricamente ha un contratto per il 2022-2023, in particolar modo a Trento. Però anch’egli, come il fratello Vitali, è ampiamente fuori dal progetto tecnico della squadra bianconera. Il ragazzo friulano, dopo l’esperienza a Milano, si è un po’ perso e l’anno scorso ha giocato in Serie A2 all’Assigeco Piacenza, dove potrebbe tornare. Siamo certi che, nel giusto contesto, potrebbe ancora dare il suo contributo in Serie A.

Coach: Attilio Caja

Dopo essere stato accostato a mezza Italia (Varese, Reggio Emilia, Pesaro e Fortitudo Bologna), l’ “Artiglio” non ha firmato da nessuna parte e inizierà la stagione senza un contratto. Il tecnico pavese, pur avendo superato le 61 primavere, ha ancora tantissimo da dare al basket italiano e siamo certi che sarà sempre il primo nome della lista delle squadre in caso di esonero di qualche coach di Serie A.

