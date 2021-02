Una Brindisi made in Italy batte Trieste e vola in semifinale

HAPPY CASA BRINDISI-ALLIANZ PALLACANESTRO TRIESTE=93-81

(25-18; 18-20; 23-23; 27-20)

Brindisi batte Trieste e vola in semifinale di Coppa Italia. Partita molto intensa che non ha mai avuto una vera padrona. Dopo una partenza equilibrata l’Happy Casa riesce a prendere in mano la partita, grazie anche ad un’incredibile prestazione di squadra, con ben sei uomini in doppia cifra, e con un ultimo quarto strepitoso soprattutto del duo italiano Gaspardo-Visconti. Dal canto suo Trieste non ha mai mollato, riuscendo a rimanere in partita soprattutto grazie al grande apporto offensivo Henry e Doyle, che chiudono rispettivamente con 15 e 16 punti.

L’Happy Casa parte meglio con un parziale di 6 a 0 nei primi tre minuti. Trieste reagisce immediatamente con un contro-parziale, e raggiunge il +1 con i 5 punti di Da Ros e il taglio vincente di Delia. Nella seconda metà di quarto i pugliesi tornano in vantaggio e provano ad allungare con la tripla di Bell e i due canestri consecutivi di Thompson e Perkins, che costringono coach Dalmasson a chiamare timeout. Nell’ultimo minuto di quarto, l’Allianz diminuisce il vantaggio con Henry e la tripla di Da Ros chiude la prima frazione con il punteggio di 25 a 18.

Trieste parte fortissimo con un parziale di 11 a 3 e cinque punti consecutivi di Upson, arrivando addirittura a raggiungere il vantaggio con la tripla di Doyle al 7‘. La reazione di Brindisi non tarda ad arrivare con le triple di Udom, Thompson e Visconti, ma Delia e Laquintana provano a non far scappare i pugliesi, e Trieste torna sul 43-38 che chiude il primo tempo.

Al rientro dagli spogliatoi la partita è sempre più intensa: due triple di Fernandez e cinque punti di Henry portano Trieste in vantaggio al 7′. Brindisi ritrova ritmo con le triple di Gaspardo, Bell e Thompson e torna incredibilmente sul +10 dopo un parziale do 10 a 0. Nella seconda metà di quarto, Henry e Doyle risvegliano l’Allianz con l’ennesimo contro-parziale di serata che vale il -2 Trieste, prima del canestro allo scadere di Gaspardo che chiude la terza frazione sul 66-61.

La tripla di uno scatenato Gaspardo apre l’ultimo quarto, prima dei quattro punti consecutivi di Henry che riavvicinano nuovamente Trieste sul -3. Brindisi cerca un mini-riallungo con Krubally e con la terza tripla su tre tentativi di Visconti, che valgono il +10 per i pugliesi. L’Allianz non ci sta e prova a riavvicinarsi con Delia e Fernandez, ma l’ennesima tripla di Brindisi e i tiri liberi di Thompson chiudono la partita sul 93-83, che proietta Brindisi verso la semifinale.

HAPPY CASA BRINDISI

Perkins 12, Thompson 11, Bell 14, Udom 12, Gaspardo 17, Krubally 8, Zanelli 3, Visconti 12, Willis 4, Guido n.e., Cattapan n.e., Motta n.e.

ALLIANZ PALLACANESTRO TRIESTE

Delia 12, Cavaliero 0, Da Ros 8, Fernandez 9, Henry 17, Doyle 16, Laquintana 5, Upson 12, Peric 0, Alviti 4, Arnaldo n.e., Coronica n.e.