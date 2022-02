Un’altra trade scuote la NBA: Domantas Sabonis ai Sacramento Kings

È una giornata particolarmente calda per il mercato NBA, quando mancano solo due giorni alla trade deadline. Dopo lo scambio che ha portato CJ McCollum a New Orleans e coinvolto un totale di 7 giocatori, ne è andato in porto un altro tra Sacramento Kings e Indiana Pacers. I Kings, in queste settimane accostati a diversi giocatori, hanno ottenuto così Domantas Sabonis dai Pacers, insieme Jeremy Lamb, Justin Holiday e una scelta del secondo turno 2027. In cambio però Sacramento ha ceduto uno dei suoi migliori giocatori, Tyrese Haliburton, più Buddy Hield e Tristan Thompson.

Sabonis è reduce da due convocazioni all’All Star Game e in questa stagione sta mantenendo 18.9 punti, 12.1 rimbalzi e 5.0 assist di media. Haliburton è al suo secondo anno in NBA e, dopo essere stato uno dei candidati all’ultimo Rookie of the Year, sta segnando 14.3 punti con 7.4 assist a partita.

Jeremy Lamb AND Justin Holiday. https://t.co/0GbRwKcRBP — Adrian Wojnarowski (@wojespn) February 8, 2022

The Pacers are including a 2027 second-round pick in the deal to the Kings, sources tell ESPN. — Adrian Wojnarowski (@wojespn) February 8, 2022