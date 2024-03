Un’incerottata EA7 Milano perde in casa dell’ASVEL e ora le speranze di play-in sono quasi zero

LDLC ASVEL Villerubanne – Olimpia EA7 Milano 81-77

(22-13; 17-22; 23-21; 19-21)

L’Olimpia EA7 Milano perde in casa dell’LDLC ASVEL Villeurbanne. Questa sconfitta mette virtualmente una pietra tombale sulle speranze di play-in per i biancorossi, che erano gia basse prima di questo KO. Ora solo un miracolo sportivo potrebbe permettere alla formazione allenata da Ettore Messina di giocarsi la fase prima dei playoff.

1° tempo

L’Olimpia fa fatica a trovare ritmo e soprattutto a fare canestro. I padroni di casa invece sono molto più pronti, soprattutto grazie a Joffrey Lauvergne. A fine primo periodo i francesi sono sopra 22 a 13 grazie al canestro quasi sul suon di sirena di Nando De Colo. Nel secondo quarto l’EA7 è molto più in palla, specialmente per merito di Devon Hall e Maodo Lo, una grande sorpresa essendo stato fuori diverse settimane. In qualche modo, possesso dopo possesso, canestro dopo canestro, difesa dopo difesa, gli italiani riescono a tornare a contatto e all’intervallo lungo i padroni di casa sono in vantaggio di solo 4 punti, 39 a 35.

2° tempo

Al ritorno dagli spogliatoi ci sono diversi up and down però i francesi sembrano stare un po’ meglio dei lombardi a livello fisico, complici le tantissime assenze dei biancorossi. Shields segna il -3 a 100 secondi dal termine del terzo quarto. De Colo risponde con una tripla ma Hall fa lo stesso. Al 30′ il risultato è di 62 a 56 per i bianconeri grazie ai due liberi a referto dell’ex Timothé Luwawu-Cabarrot. Negli ultimi 10 minuti la situazione non cambia: Milano cerca di mettere la freccia ma, ogni volta che si rifà sotto, i francesi respingono l’Olimpia mittente. Solo nel finale l’EA7 cerca di vincerla per davvero e passa in meno di 3 minuti da -14 a -3. Purtroppo però il tempo non basta più e l’ASVEL batte l’Olimpia EA7 Milano 81 a 77.

ASVEL Villeurbanne: Lauvergne 17, De Colo 13, Scott 12, Ndiaye 9, Yaacov 9, Lawuwu-Cabarrot 7, Lee 5, Kahudi 4, Lighty 3, Jackson 2.

Olimpia Milano: Hall 19, Lô 15, Hines 11, McGruder 9, Shields 9, Voigtmann 6, Ricci 4, Melli 4, Poythress 0, Bortolani.

QUI trovi le stats complete del match.